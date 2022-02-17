Война троллей

Гонка вооружений в отношениях между США и Россией сменилась битвой дезинформаторов.

Все-таки администрация Байдена гениально троллит Кремль. Кремль такой: «Ща нападем! Ща как врежем! Уступайте нам, если не хотите войны».

Администрация Байдена: «Они сейчас нападут! Но мы стоим твердо! Вот наши предложения, хотите — принимайте, хотите — нет!»

И чего теперь делать Кремлю? Конечно, принимать.

Всю свою жизнь СССР готовился к войне, а для США не это было самым главным. СССР производил танки и пушки, ракеты и бомбы, и кричал, что империалисты вот-вот нападут. А США все, конечно, тоже производили, но в первую очередь — развивали экономику. И, в конце концов, когда размер обоих экономик стал несопоставим (советская-то надорвалась на вооружениях), Рональд Рейган взял и объявил «Звездные войны».

И тогда СССР обанкротился. Оказалось, что советская промышленность, иссушенная оборонкой, не смогла соревноваться с США, когда они врубили форсаж.

В истории с войной с Украиной мы наблюдаем что-то похожее, но только по части пиара.

Вот уж полвека, как все страны-изгои самоутверждаются за счет США. Так принято.

Ираны, Суданы и Венесуэлы жгут американские флаги, их пропагандисты исходят на крик: «Ща как врежем!», а США отворачивают голову с олимпийским спокойствием. А все вопли до вершины Капитолийского холма не долетают. Там серьезные политики заняты единственной вещью, которая их волнует, а именно — выборами. Поэтому лаять на Капитолий легко и удобно. Как на бумажного тигра.

После ухода США из Афганистана Кремль, судя по всему, решил не упустить момент. Он начал перебрасывать к Украине войска, нагнетая военную истерию и козыряя собственной непредсказуемостью. Штатные кремлевские пропагандисты рассказывали, как от Флориды останется ядерный пепел, патриотические телемагнаты пророчили победу в 48 часов.

На самом деле, было очень трудно представить себе, чтобы Кремль открыто двинул танки на территорию Украины, предваряя — как теперь утверждают неназванные источники из Белого дома, — эту «ужасную кровавую кампанию» «двумя днями воздушных бомбардировок». Для того чтобы усомниться в этом, не надо было быть военным специалистом, умеющим считать батальонно-тактические группы.

Просто это — не манера Кремля.

Он предпочитает воевать так, чтобы можно было все списать на добровольцев, «шахтеров и трактористов». Предпочитает наносить удар исподтишка, раньше, чем Запад опомнится и выработает единое мнение: аннексия Крыма и российско-грузинская война случились, именно когда их не ждали.

Предпочитает воевать так, чтобы всякую победу (например, взятие Пальмиры) можно было бы показать по телевизору, а всякое поражение (например, гибель тех же российских наемников от американских воздушных ударов под Дейр-аз-Зором или от турецких «Байрактаров» в Сирии и Ливии) можно было обойти полным молчанием.

А танковые колонны, брошенные на штурм Киева, молчанием не обойдешь и на трактористов не спишешь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три дня до 16-го

Фактчекинг войны, или Cледите за бензовозами

Чем именно кончится для Кремля открытое военное вторжение в Украину? Займет ли российская армия Киев за 48 часов или встретит ожесточенное сопротивление, которое станет для Москвы военной, имиджевой и политической катастрофой?

Ответ: это неизвестно, и это и есть самое главное.

Это и есть главная особенность настоящей войны: ее исхода никто не знает. «Передайте царю Крезу: перейдя через Галис, он разрушит великое царство». Какое царство будет разрушено — неясно. Именно поэтому в Кремле и не любят настоящей войны и предпочитают ей войну гибридную, в которой главное не победить, а соврать.

В итоге Кремль подорвался на собственной гранате. Он бряцал оружием и торговал собственной непредсказуемостью, он выкатил ультиматум, уверенный, что с главной, важной для РФ частью ультиматума согласятся, и это можно будет выдать за победу.

Но оказалось, что в эту игру — игру фальшивой угрозы войной — могут играть двое. Что ультиматум Кремля никого не испугал. Что Запад начал поставлять Украине «Джавелины» и «Стингеры». Эти поставки ежедневно увеличивают цену вероятного вторжения, а главное — приковывают к нему внимание всего мира. И самое главное — из Белого дома потоком хлынули утечки и даже прямые цитаты о том, что Кремль вот-вот вторгнется в Украину. Байден даже дату назвал: 16 февраля.

Почему 16 февраля?

Очень просто. Потому что на этой неделе РФ получит окончательные американские предложения. Если Путин не желает воевать, ему не останется ничего другого, кроме как их принять, и Байден выйдет из этой истории победителем, который предотвратил ужасную войну. Очень полезно после позорного ухода из Афганистана.

Это позиция выгодна для США, они открыто поднимают ставки, в том числе и для того, чтобы привести к единому знаменателю колеблющихся европейских союзников.

Кремль оказался в ловушке собственного изготовления.

Воевать с Украиной — это, знаете ли, не мазать трусы Навальному «Новичком».

Это даже не перевести с чеченского обещание отрезать головы. Это дело серьезное. В РФ есть традиция маленьких победоносных войн. Ее итоги не вдохновляют. Разумеется, можно повысить ставки, признать «ДНР» и «ЛНР», как это только что попросила сделать Дума, но понимаете, в чем дело? Ведь если мы признаем независимость «ДНР» и «ЛНР», то мы уж точно не сможем требовать выполнения Минских соглашений.

Если Кремль начнет войну, он проиграет войну. Если не начнет — потеряет лицо. Циничный расчет заключается в том, что Запад ничего не теряет. Если Кремль действительно так нерационален, что собирается воевать, то Западу гораздо лучше, если эта война начнется на территории страны, которая не является членом НАТО. С военной точки зрения это позволит нанести РФ поражение чужими руками и отделаться поставками военной техники, не теряя на поле боя собственных граждан, что всегда приводит к падению рейтинга выборного политика. Конечно, война в Украине, с точки зрения Запада, — это плохо, но это лучше, чем если, к примеру, Кремль оттяпает Нарву и пригрозит НАТО ядерной войной, если те вздумают защищать территорию своего члена.

США начали играть с Кремлем по его же правилам и, надо сказать, играют блестяще.

Единственное, что меня смущает, что прежний олимпийский игнор был сверхдержаве как-то больше к лицу.

Вся эта свистопляска с утекшими планами вторжения и тремя, нет, четырьмя, нет, шестью источниками из Белого дома, попахивает нехорошо.

Получается, что Кремль вместо того, чтобы бороться с бедностью или замечать, что доносящиеся из Чечни обещания резать головы подрывают его же собственную монополию на насилие, сажает подростков за взрыв здания ФСБ в «Майнкрафт». А США вместо того, чтобы бороться с реальными угрозами вроде Китая, Ирана или Афганистана, борются с тем, с чем бороться легко и приятно: с глобальным потеплением, сексизмом, расизмом, ну и до кучи с Кремлем.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

—