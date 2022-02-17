Мнение: Соловей

Политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей задержан вместе с сыном в Москве. Об этом жена профессора Татьяна Соловей сообщила РИА Новости. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у профессора, а также изъяли всю технику. Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу.

Что именно вменяется и кому именно, пока неясно. С другой стороны, выбранная Соловьем ниша — информация, которая принципиально не может быть проверена никаким способом (что, кстати говоря, лично для меня в силу своей явной антинаучности, неприемлемо), в общем, такая ниша рано или поздно, но должна была сгенерировать нечто, что и в менее диктаторском режиме вызовет вопросы у властей. Или у частных лиц, чьи интересы будут затронуты.

Человек может ошибаться — и любая ошибка сама по себе информативна, она позволяет корректировать неточности и ошибочность моделей и прогнозов. Для динамически изменчивой обстановки ошибки в ее изучении — норма. Однако ошибка должна быть измерима и проверяема, ее ценность заключается именно в этом. Когда создается некая структура, которая сознательно генерирует принципиально непроверяемые ошибки, ценность и таких ошибок, и такой структуры равна нулю именно в силу их антинаучности.

В любом случае попасть в гестапо — удовольствие ниже среднего. Если, конечно, это не очередная хитроумная комбинация профессора, специализирующегося на черном пиаре.

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