 

Мнение: Соловей

17.02.2022, 5:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей задержан вместе с сыном в Москве. Об этом жена профессора Татьяна Соловей сообщила РИА Новости. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у профессора, а также изъяли всю технику. Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу.

Что именно вменяется и кому именно, пока неясно. С другой стороны, выбранная Соловьем ниша — информация, которая принципиально не может быть проверена никаким способом (что, кстати говоря, лично для меня в силу своей явной антинаучности, неприемлемо), в общем, такая ниша рано или поздно, но должна была сгенерировать нечто, что и в менее диктаторском режиме вызовет вопросы у властей. Или у частных лиц, чьи интересы будут затронуты.

Человек может ошибаться — и любая ошибка сама по себе информативна, она позволяет корректировать неточности и ошибочность моделей и прогнозов. Для динамически изменчивой обстановки ошибки в ее изучении — норма. Однако ошибка должна быть измерима и проверяема, ее ценность заключается именно в этом. Когда создается некая структура, которая сознательно генерирует принципиально непроверяемые ошибки, ценность и таких ошибок, и такой структуры равна нулю именно в силу их антинаучности.

В любом случае попасть в гестапо — удовольствие ниже среднего. Если, конечно, это не очередная хитроумная комбинация профессора, специализирующегося на черном пиаре.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / СК начал доследственную проверку

03.10 / Мнение: За конфликтом в Карабахе слышен «голос Америки»

09.08 / Мнение: Разгул контрреволюции в Тунисе

28.01 / Джаред Лето, Лана Дель Рей, Ферги и Билли Айлиш на открытии выставки LACMA

15.09 / Лолита в шикарном наряде восхитила публику стройной фигурой

29.12 / С какой обувью сочетать зимой юбки, чтобы не испортить силуэт: советы стилистов

15.02 / Это не выглядит неряшливо: спорная тенденция сочетания платья и брюк возвращается весной 2022 года

23.01 / Диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты помогут ясно мыслить и придадут чувство бодрости

20.08 / Москвича удивила манерой общения заказавшая у него нож Хлоя Грейс Морец

14.08 / Борис Корчевников в эфире «России-1» заинтересовался молодой помощницей депутата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика