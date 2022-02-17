 

Зеленский ужесточил санкции против украинского блогера Анатолия Шария и его жены

17.02.2022, 5:04, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ о введении санкций в отношении блогера Анатолия Шария и членов его семьи, а также издания «Страна». Указ опубликован в среду на сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – цитирует документ ТАСС.

Согласно тексту решения, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария и Ольги Шарий, а также ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет».

Также санкции ужесточены против украинского издания «Страна». «Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать. Впрочем, провайдеры, но далеко не все, и ранее их блокировали без всякого указа, просто по звонку СБУ», – говорится в заявлении издания. Там считают, что решение свидетельствует о попытке власти «дополнительно надавить на провайдеров».

Ранее Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил введение санкций против лидера «Партии Шария» Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».



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