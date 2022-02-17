Умерла последняя носительница языка индейцев-яганов

Последняя носительница языка индейцев-яганов умерла в Чили в возрасте 93 лет, сообщило правительство южноамериканской республики.

«Минутой молчания и посмертным награждением медалью министерства социального развития и по делам семьи глава ведомства Карла Рубилар отдала дань памяти Кристине Кальдерон, последней носительнице языка яганов и представительнице этого народа», – приводит текст сообщения ТАСС.

По сведениям ведомства, Кальдерон умерла в среду. Планировалось, что она лично получит медаль от министерства за ее вклад в развитие региона Магальянес и его культуры.

В 2003 году ЮНЕСКО наделила Кальдерон статусом «живого наследия». Согласно данным Министерства социального развития и по делам семьи Чили, она приложила много усилий для сохранения культуры яганов и их языка. Вместе со своей внучкой она составила словарь языка яганов и подготовила сборник рассказов и легенд этого народа.

Яганы – коренной народ архипелага Огненная Земля на юге Чили и Аргентины. В ходе переписи 2017 года в Чили к представителям этого народа себя отнесли 1600 человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как индейцы уничтожают страну Пиночета.