«Алкоголь бы пригодился… Отметить новое дело»

В покровской колонии начался процесс над Алексеем Навальным за донаты ФБК* и «оскорбление судьи». Репортаж Алины Данилиной — из зала суда внутри лагеря.

15 февраля Лефортовский суд Москвы начал рассматривать новое уголовное дело против Алексея Навального прямо в исправительной колонии № 2 Владимирской области, где политик уже отбывает срок по делу «Ив Роше». Это беспрецедентный случай, когда судебный процесс организуют прямо в колонии, к тому же — в другом регионе. Впрочем, в Покрове к такому были готовы фактически заранее — ремонт в лагерных корпусах начали делать еще в прошлом году.

На этот раз политика обвиняют в мошенничестве якобы за хищение пожертвований ФБК* и одновременно в неуважении к суду, проявленном на прошлогоднем процессе по делу о клевете на ветерана. Навальному грозит еще до 10 лет лишения свободы «сверху» имеющегося срока.

На суд аккредитовались более ста журналистов. Сотрудники ФСИН и пресс-службы московских судов предложили несколько вариантов для освещения процесса: следить за ходом заседания из административного здания с видеотрансляцией и плохим звуком или пройти в основной зал с участниками процесса внутри самой зоны — без телефонов и какой-либо техники. «Новая газета» выбрала второй вариант и рассказывает, как это было.

Покров. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Снежные львы и квадратные сугробы

Рано утром автомобили ДПС перегородили съезд с улицы Франца Штольверка в Покрове к ИК-2, в которой шла подготовка к суду над заключенным Алексеем Навальным. Чтобы оказаться у входа в колонию нужно пройти около 300 метров пешком — по дороге, на которой расставили ограждения и контрольно-пропускной пункт. Далее — проверка документов. Из рупоров колонии раз в 10-15 минут раздается: «Внимание, тревога!»

ФСИНовцы просят не вести съемку — суд идет в режимном объекте, такие правила. Силовики собирают репортеров в группы по 10-15 человек. Внутри зоны все ходят только под конвоем. Пройти 10 метров в одиночестве — запрещено. Придется строем. Если журналисты хотят перекурить — нужно искать компанию и маршировать за угол. Так, маршем, репортеров доводят до светло-серого кирпичного здания. Внутри — залы для трансляции.

Конвойного пса в ИК-2 Покрова зовут Бублик, он сегодня обнюхивает журналистские сумки.

После осмотра от Бублика нас встречает большой плакат: «Помни старинное русское правило: „Честь — в службе!“»

В зале, где намечен процесс, есть 11 свободных мест. Импровизированный суд проходит непосредственно в зоне, где стоят бараки заключенных. Техника журналистам там запрещена, зато по-старинке можно вести репортаж с блокнотом и ручкой.

По пути в закрытую часть колонии спрашиваю у тюремщиков, почему в зоне орет «тревога». Толком не ответили. «Это наше, внутреннее».

— А вы до скольки работаете сегодня? — спрашиваю конвоира.

— Все время…

— Из-за суда сверхурочно?

— Ну да…

— Как вам такое, что так много людей приехали?

— Жить захотелось…

Очередь на КПП. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Еще один КПП и еще один плакат для ФСИНовцев: «Ваш внешний вид и поведение — пример для осужденных».

Во внутреннем дворе колонии расчищенные дорожки и идеально квадратные сугробы. Рядом с сугробами огромная — 10 на 10 метров — фигура лежащего льва, вылепленная из снега. Надзиратели рассказывают, что каждый отряд зэков создает свою снежную фигуру. «Были и маленькие львята, но растаяли», — говорят ФСИНовцы.

Для судебного процесса выбрали внушительное здание со столовой, учебными классами, кабинетом психолога и большим залом, куда, как рассказывает Навальный, зэков водят смотреть кино. В огромном зале гуляет эхо. Под плотной бежевой тканью, которой прикрыта одна из стен зала, висит огромная картина с шахматами, уходящими за горизонт. «Такая психоделическая, что в отряде смеялись, как бы участники процесса не сошли с ума», — говорит Навальный.

До заседания журналистов ведут в учебные классы. Самые обычные классы, как в самой обычной школе.

Географические карты, по которым заключенные ИК-2 должны изучать Россию — с границами до 2014 года, с украинским Крымом.

Уже во время заседания Навальный рассказал, что из-за суда в колонии «отменили учебные занятия для всех», и, похоже, теперь это будет происходить регулярно. Навальный и сам сейчас учится в ПТУ — по профессии «швея».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

От 10 до 25

Заседание начинается с опозданием в 45 минут, на него пускают только одного слушателя — жену политика Юлию Навальную. Интересы обвиняемого представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. Третьего защитника, Владимира Воронина, судья не допустила, посчитав, что у него нет оснований присутствовать на заседании. Адвокат Михайлова предположила, что это связано с попыткой участия Воронина в защите экс-главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой по делу об экстремизме и с «внепроцессуальным общением суда со следователем».

После короткого перерыва в основной зал заводят еще несколько журналистов. Они рассказывают Навальному, что в зале трансляции очень плохо слышно выступающих. «Такая дистанция, что придется кричать. Если я буду говорить громче, то мне скажут, что я не только оскорбляю суд, но и запугиваю», — говорит Алексей.

Защита пояснила еще несколько ходатайств, однако судья Лефортовского суда Маргарита Котова не удовлетворила ни одно. Адвокаты просили обеспечить всех равными условиями проноса техники на заседание — в связи с тем, что в новом уголовном деле 30 томов, удобнее всего иметь их под рукой в ноутбуке. «И алкоголь бы нам пригодился в столь ранний час… отметить новое дело», — добавляет Навальный.

Также они обратили внимание, что обвиняемый Навальный принимает участие в заседании в робе осужденного, что заведомо формирует его негативный образ. «Мне не нужен фрак в блестках, джинсы и футболка меня вполне бы удовлетворили, спасибо», — говорит политик.

Алексей и Юлия Навальные. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Адвокат Кобзев ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру: в обвинении есть противоречия и нарушения, которые невозможно устранить в суде. Например, Навального обвиняют в «хищении имущества у неограниченного числа лиц путем обмана или злоупотребления доверием», но для того, чтобы злоупотреблять доверием, необходимо знать лично своих «жертв», а формулировка о неопределенном круге лиц этого не предполагает.

Другой важный пример противоречия — утверждение, что Навальный не мог избираться в президенты по закону, когда убеждал всех, что будет.

Видео «Пора выбирать Навального», которое следствие приводит в качестве доказательства, выпустили в декабре 2016 года. За месяц до этого, в ноябре, приговор Навальному по делу «Ив Роше» был отменен Верховным судом, дело направили на новое рассмотрение — соответственно, судимость Навального на период публикации предвыборного ролика также была снята и он имел все права для участия в выборах.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

По словам Кобзева, расплывчатые формулировки в обвинении нарушают право Алексея Навального на защиту, ведь от такого обвинения невозможно защититься.

Всего против Навального возбуждено четыре уголовных дела — об экстремизме, об организации, посягающей на права жителей («сектантская» статья 239 УК), о мошенничестве и об оскорблении судьи. Они рассматриваются по отдельности, и это ухудшает положение политика, потому что так по ним нельзя «сложить сроки», говорит адвокат Кобзев: «В случае рассмотрения всех дел по совокупности, Навальному грозит до 15 лет лишения свободы. По отдельности — до 25 лет. Если потерпевшие, судья, прокурор и свидетель потерпят еще полгода, у Навального появится еще десять лет жизни», — подчеркнул он.

Гособвинитель выступила против возврата обвинения в прокуратуру, сообщив, что «возвращают тогда, когда в деле есть ошибки». Она заявила, что все необходимые сведения там присутствуют, а несогласие защиты с доводами обвинения не является ошибкой обвинения.

«Я не боюсь»

После перерыва на обед прокурор начала зачитывать обвинительное заключение. По версии обвинения, Навальный вместе с Леонидом Волковым и Романом Рубановым (экс-директор ФБК, — Ред.) публично собирали деньги на антикоррупционную деятельность и на президентскую кампанию политика (преимущественно, призывая жертвовать деньги в своих видео). При этом они знали, что по закону Навальный не сможет участвовать в выборах, и кампания по выборам стала лишь предлогом для хищения средств. Похищенные средства Навальный, Рубанов и Волков собирались тратить «на личные цели, на деятельность ФБК, ФЗПГ* и штабов». Так, Навальный якобы незаконно потратил на личные цели более 356 млн рублей из более 588 млн рублей. По делу о неуважении к суду гособвинитель с выражением зачитала более ста реплик Навального, произнесенных в ходе судебного процесса по клевете на ветерана Игната Артеменко в прошлом году. В том числе — содержащие междометия «блин», «ё-моё» и восклицание «Господи, Боже мой». Так прошел еще час заседания.

Навальный заявил, что обвинения он не понимает, но после его прочтения ликует, потому что все доводы прокуратуры подтверждают честность и прозрачность его работы и силу общественной поддержки. По его словам, организациям жертвовали 300 тысяч человек, но следствию удалось найти лишь четырех «липовых людей», которые должны были специально перечислить деньги на счет ФБК и пойти написать заявление в СК.

«Худшее, что я могу сделать — это вас всех испугаться. И вас, и тех, кто стоит за вами.

Я еще раз вам говорю, что не боюсь, я еще раз в камеру призываю всех остальных тоже не бояться, потому что бояться здесь нечего», — завершил свое выступление политик.

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«В материалах дела видна работа ФБК по анализу коррупции и доведении его до широкой общественности», — пояснила адвокат Михайлова. Она сообщила, что деятельность, в которой обвиняют Навального, была законной, пожертвования — добровольными, а обвинение не содержит ни одного признака хищения имущества в его деятельности. Что касается эпизодов «оскорблений судьи», никакого преступного умысла у политика не было, суд самостоятельно создал обстановку неравенства сторон в процессе и затем выдернул высказывания Навального из контекста, в котором они звучат совершенно иначе.

Защита поддержала доводы Навального и сообщила, что считает его уголовное преследование политически мотивированным, связанным с антикоррупционной деятельностью и участием в выборах.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

После часового перерыва, во время которого защита изучала материалы дела, суд приступил к рассмотрению письменных доказательств обвинения. Гособвинитель выступала около часа — она зачитала из материалов дела, что согласно исследованным выпискам из банка, Алексей Навальный с 2016 по 2021 год потратил около 8,16 млн рублей. И перечислила самые различные сферы расходов — одежда, медицина, авиаперелеты, гостиницы, даже посещение барбершопа за 1800 рублей и оплату подписки на Netflix.

«Вы перечислили все расходы с моей карты за пять лет.

Я тратил по 130 тысяч рублей в месяц! Это даже сильно ниже моего официального дохода. И что?

Как это доказывает мою преступную деятельность?» — удивился Навальный. Судья ответила, что наступит его стадия для пояснения позиции.

Заседание завершилось чуть позже 20 часов вечера. Суд принял во внимание, что 16 февраля у Навального с женой должно было состояться длительное свидание по графику, и назначил следующее заседание на понедельник, 21 февраля.

После суда выходим из зоны уже третий раз. Тюремщик с добрыми глазами идет за мной на перекур. Хочет что-то уточнить. «А вы объективно освещаете? Ну.. не с жалостью к Навальному?»

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Алина Данилина, корреспондент

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