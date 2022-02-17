Мнение: Статья Новака

Вице-премьер Новак, занимающийся вопросами российской энергетики (под этим понимается перекачка энергоресурсов за рубеж), выступил со статьей на ресурсе «Энергетическая политика». В статье делается достаточно важное и, на мой взгляд, совершенно верное предположение-предостережение: «…Даже частичный отказ Европы от российского трубного газа в пользу СПГ способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии…»

Действительно, на сегодняшний момент СПГ является важной транспортной составляющей общей логистики газовых потоков. Важной, но не определяющей. Трубный газ и СПГ составляют взаимодополняющую пару, обеспечивающую устойчивость газового рынка. Впрочем, говорить о газовом рынке пока еще, наверное, рано — он тоже только формируется. По сравнению с нефтяным рынком газовый рынок сильно сегментирован, что создает дополнительные факторы неустойчивости.

Поэтому решение Европы на преимущественное снабжение себя сжиженным газом, да еще и в сжатые сроки, да еще и в условиях столь же быстрого перехода к «зеленой» энергетике, конечно, создает очень серьезные риски разбалансировки всей энергосистемы. И здесь Новак абсолютно прав, указывая на необходимость использования и загрузки трубопроводов для повышения устойчивости снабжения. Но.

Как всегда, здесь есть и другая сторона вопроса. Политическая. Россия, Кремль и Путин лично запустили известной Мюнхенской речью, а затем и последовавшей борьбой за европейский газовый рынок через создание ряда вооруженных конфликтов, политический шантаж и угрозы, собственно, нынешнее обострение вокруг Украины — это тоже продолжение той же самой политики, в общем, попытки решать с помощью газовых поставок политические вопросы и задачи встретили в конечном итоге политическое противодействие.

Европа сознательно ограничивает себя от российского газа — и исключительно по политическим, то есть, внеэкономическим, мотивам. В этом случае взывать к экономической рациональности, что делает Новак, бессмысленно: Европа ставит политическое решение выше экономической целесообразности. Уже поэтому разговоры о том, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов — мимо кассы. Просто потому, что за эту надежность нужно платить слишком высокую цену.

В определенном смысле это задача, которую рано или поздно, но решают все, кто сталкивается с рэкетирами: либо платить уголовникам, либо тратить дополнительные деньги на обеспечение безопасности от навязчивого «сервиса» гангстеров. Европа выбрала второй вариант. Здесь вопросы не к ней, а к российским бандитам, которые так и не отвыкли от привычек молодости.

И, безусловно, Новак абсолютно прав — до тех пор, пока Европа будет заново формировать свой энергобаланс, до тех пор, пока отрасль СПГ не обеспечит свою устойчивость (а для этого ей нужно как минимум утроить, по некоторым расчетам) свою инфраструктуру — нарастить танкерный флот, построить новые приемные и сжижающие терминалы, создать инфраструктуру временного хранения сжиженного газа в полярных широтах, запустить новые месторождения — в общем, тут еще работать и работать, до тех пор у газового рынка будут сложности.

Есть альтернатива — перестать играть в императора Палпатина и стать нормальной страной без пацанских закидонов. Хотя даже в этом случае уже может быть поздно — инерцию запущенной машины преодолеть сложно. Но эта альтернатива нужна не только европейцам, а в первую очередь нам самим.

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