 

Моргенштерн пожаловался на «нищую» жизнь в Дубае

17.02.2022, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, рассказал о своих впечатлениях от жизни в Дубае, заявив, что его статус богача в Арабских Эмиратах пошатнулся.

По словам Моргенштерна, в Дубае он чувствует себя уже не таким обеспеченным, как на родине. У жителей и гостей Эмиратов финансовое состояние Алишера не вызывает ни восторгов, ни зависти.

«Дубай – прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», – сообщил Моргенштерн в интервью генеральному продюсеру «Нового Радио» Роману Емельянову, пишет «СтарХит».

По его словам, смена обстановки не мешает ему продолжать заниматься творчеством.

«Ребята из команды поочередно прилетают, и мы работаем над новыми проектами. В целом после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один», – признался Моргенштерн.

Напомним, музыкант вместе с женой и охраной уехал в Дубай вскоре после критики исполнителя со стороны главы СК.

«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи», – заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

Ранее музыкант Моргенштерн с иронией воспринял возбуждение уголовного дела о пропаганде наркотиков в отношении себя, по его словам, пропаганду наркотиков нашли в его татуировках.

В декабре 2021 года клип Моргенштерна «Розовое вино – 2» с пропагандой наркотиков исчез из YouTube-канала исполнителя. Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В июне 2021 года Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств. После этого защита музыканта обжаловала приговор. В июле полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков против Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Разработан способ, который позволит сканировать кровеносные сосуды изнутри

18.10 / Силуанов заявил об устойчивости банковской системы России

15.02 / В Мьянме практически полностью отключили интернет из-за протестов

17.10 / В Госдуме решили проработать вопрос борьбы с бедностью в России

03.06 / Бренд Jaguar выпустил новую версию F-Type 2022 года для рынка США

04.08 / Билеты на чемпионский бой Усик – Джошуа продали за сутки

13.10 / В Берлине выявлено рекордное число случаев коронавируса

27.07 / В РФ введена уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

31.10 / Стало известно о проблемах космонавтов после завершения полета

04.10 / В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы “Вышиваный. Король Украины”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика