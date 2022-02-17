 

Украинский дипломат призвал «уничтожить» Россию

17.02.2022, 4:18, Новости дня
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Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал в социальной сети Facebook сообщение с призывом «уничтожить» Россию.

Шматов разместил сообщение, в котором предложил 19 декабря (так было в тексте) провести в столице Черногории «марш единства» с Украиной. «Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества», – написал Шматов на своей странице в соцсети Facebook, сопроводив пост хэштегом «Россия должна быть уничтожена».

Впоследствии консул отредактировал текст, заменив слова о РФ фразой «Украинцы будут сопротивляться» и поменяв дату мероприятия на 19 февраля. Первоначальный текст доступен в истории правок поста.

В прошлый четверг украинский эксперт призвал ВСУ ударить по российским заводам. В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).



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