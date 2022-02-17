Мнение: Мы к вам, профессор, и вот по какому делу

Ситуация с профессором Соловьем, равно как и с огромным множеством других историй уголовных дел за мыслепреступления и сказанные слова — это, конечно, прямое следствие существования в России режима, созданного сросшимся между собой конгломератом гангстеров и спецслужб, в генезисе которых заложено тотальное неприятие любых свобод, включая и свободу слова. Свободный человек лишен страха, а режим может управлять только теми, кто его боится.

Парадокс свободы заключается в том, что у нее нет ограничений, кроме свободы другого человека. Это ключевой параметр, который определяет всё. Свобода — принадлежность исключительно человеческая и строго индивидуальная. А раз так, то невозможно оскорбить словом государство, религию, учреждение или группу лиц. Да, именно так: группа людей, каждый из которых в индивидуальном порядке обладает личной свободой, в групповом виде свободой не обладает, а потому нельзя нарушить границы того, чего не существует.

Уже поэтому все дела по политическим статьям за разжигание, оскорбление и прочую ахинею, противоречат элементарному здравому смыслу.

Не менее абсурдными являются такие же политические дела о призывах — неважно к чему. Преступным может быть только поступок, действие, имеющее отражение в материальном мире. Мысль и слово не могут быть преступными в принципе, так как они сами по себе не меняют ничего, кроме движения молекул воздуха при выдохе. Убийство — преступление. Призывы к убийству — аморальны и безнравственны, но преступлением быть не могут. Равно как и любые иные призывы и слова. Даже призывы отрезать голову противникам Кадырова — это не преступление, это дичь и средневековье, вызывающее у любого нормального человека только отвращение. Но как посадить в лагеря всех, чье тело живет в 21 веке, а мозги — в 13? Тогда встанет вопрос, что сажать нужно и тех, кто вогнал страну в средневековье, прогнав ее ускоренно от атомного века и космоса в архаику религиозных войн.

В общем, я полагаю, что слово и дело должны быть разделены, и слово не может служить основанием для любого уголовного преследования. Как бы кому этого ни хотелось. Здесь нет исключений и быть не может. Достаточно появиться одному, как немедленно мы вернемся обратно.

Да, в свободном мире жить гораздо сложнее. И возможно, что не каждый сможет. Но жить в средневековой дичи в 21 веке вообще нельзя. И что делать с этим противоречием?

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