 

Определился соперник РФ в полуфинале олимпийского хоккейного турнира

17.02.2022, 3:34, Новости дня
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Российская сборная сыграет с командой Швеции в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады, который проходит в Пекине.

Сборная Швеции обыграла канадских хоккеистов со счетом 2:0 в четвертьфинале олимпийского турнира в Китае, передает ТАСС.

В составе победителей шайбы забили Лукас Вальмарк (51-я минута), Антон Ландер (59).

В полуфинале шведы будут играть с российской командой. Встреча пройдет 18 февраля.

Ранее сборная РФ по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.



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