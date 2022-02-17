Определился соперник РФ в полуфинале олимпийского хоккейного турнира

Российская сборная сыграет с командой Швеции в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады, который проходит в Пекине.

Сборная Швеции обыграла канадских хоккеистов со счетом 2:0 в четвертьфинале олимпийского турнира в Китае, передает ТАСС.

В составе победителей шайбы забили Лукас Вальмарк (51-я минута), Антон Ландер (59).

В полуфинале шведы будут играть с российской командой. Встреча пройдет 18 февраля.

Ранее сборная РФ по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.