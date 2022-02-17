Мнение: О неслучайно случившемся… Политолог Валерий Соловей — всё?

Вот она, «месть Мордора»! Под каток репрессивной машины Кровавого Режима™ угодил свой из своих. Самый-самый информированный и вхожий. Тот, кто даже кичился своими обширными связями в высочайших кабинетах, открывавшими доступ к «инсайду».

Известного политолога Валерия Соловья вместе с сыном задержали днём 16 февраля, после чего доставили в Следственный комитет. У обоих отобрали все средства связи. В квартире у профессора прошёл обыск, силовики изъяли всю технику. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», следственные действия начались в 7:30 утра, и длились семь часов.

Но самое интересное произошло дальше.

Уже поздно вечером якобы задержанный Валерий Соловей, также вместе с сыном, благополучно покинули Следственный комитет после четырёхчасового допроса. Об этом сообщил его адвокат, Алексей Добрынин.

Юрист отметил, что его подопечный не был задержан, у него дома лишь провели обыск в рамках возбужденного около полугода назад дела. «Это нормальная процедура в рамках уголовного дела — провести обыск у свидетеля по делу. Изъяли личные вещи, попросили проехать на допрос. Допросили и отпустили», — сказал защитник.

Алексей Добрынин также указал, что дело не возбуждено против Валерия Соловья, поскольку тот не проходит по нему в статусе обвиняемого или подозреваемого. «То есть, дело, скорее всего, возбуждено “по факту”», — предположил он. Следователи также допросили сына известного «предсказателя», тот не смог что-либо пояснить по этому делу. С политолога взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Профессор, доктор исторических наук, Валерий Соловей снискал себе известность в узких кругах политически неравнодушной интеллигенции своими «фрондёрскими» прогнозами. Озвучивая их, он ссылался на неких инсайдеров из Администрации президента, Аппарата правительства и силовых структур. Говорил также и о своих высоких «покровителях» в том числе из некоей международной неправительственной организации, чьё «влияние превосходит любые силы, в частности, ФСБ, СВР и ГУ Генштаба (бывшее ГРУ — А.Н.)». Но, быть может, всё гораздо проще.

Валерий Соловей ранее долгое время работал в МГИМО на кафедре рекламы и связей с общественностью. В этом вузе учились или учатся сейчас дети многих представителей нынешней российской элиты. Например, дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения выпустилась из университета в 2013 году, четыре года спустя там же защитила кандидатскую диссертацию. Бакалавриат этого учебного заведения закончил и старший сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова Пётр, а вот магистерский диплом он получал уже в бизнес-школе Кингстонского университета (Великобритания). Выпускником МГИМО 2002 года является также сын и тёзка бывшего главы Администрации президента РФ Сергея Иванова. Можно предположить, что в основу умозаключений политолога ложились крупиц информации, почерпнутые от студентов и коллег.

В июне 2019-го Валерий Соловей уволился из вуза, объяснив, что принял такое решение «по политическим причинам». Тогда же в интервью Русской службе Би-би-си политолог заявил, что университет «имеет самое прямое отношение» к его увольнению, хотя ему дали понять, что пожелание прекратить сотрудничество исходит «от некоей внешней стороны». В свою очередь в МГИМО сообщили, что профессор ушёл по собственному желанию, после того как у него закончился контракт.

После увольнения из университета опальный учёный начал активную деятельность на YouTube, где завёл собственный канал. В 2020-м его несколько раз задерживали за участие в несогласованных акциях в Москве и Петербурге. При этом его «прогнозы» становились всё радикальнее и оппозиционнее. В частности политолог несколько раз предсказывал, что нынешний президент Владимир #Путин уйдёт в 2021 году, передав власть «преемнику». В качестве последнего назывался действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Теперь, впрочем, профессор утверждает, что ковид нарушил эти планы, но всё равно до окончания нынешнего президентского срока Владимир Путин «не досидит» по состоянию здоровья. Также резонанс вызвало относительно свежее сообщение Валерия Соловья, что Национальный лидер™ страдает «болезнью Паркинсона». Ранее политолог неоднократно высказывался на тему «онкологии» у президента, но реального развития эта тема более чем за 10 лет не получила.

В рядах оппозиции намекают, что подобная деятельность профессора вызывала всё большее раздражение «на самом верху». Власть искала лишь повод, чтобы заткнуть рот популярному вангователю, и вот… нашла. Якобы Валерия Соловья смогли связать с известным оппозиционным Telegram-каналом «Генерал СВР», который также пишет неприятные для Кремля вещи. И также ссылается на информацию из инсайдерских источников в коридорах власти. Но уголовное дело, по которому политолог проходит «свидетелем», возбудили не за разглашение государственной или служебной тайны, а за возбуждение ненависти либо вражды организованной группой лиц. Кстати сказать, ситуации, когда гражданин из свидетеля вдруг превратился в обвиняемого (подозреваемого) по делу, возбуждённому изначально не в отношении него, встречаются в российской следственной практике повсеместно.

Что интересно, ни один из «инсайдеров» Валерия Соловья в руководстве силовых структур не предупредил его об уголовном деле и прочих неприятностях. «Защитники» из влиятельной международной неправительственной организации также не стали хоть как-то информировать о предстоящей опасности своего «ассоциированного члена». Наконец, и сам он не проинтуичил…

Что ещё более интересно, несмотря на всю «ненависть Кремля» к бывшему профессору МГИМО, ни арестовывать его, ни предъявлять ему обвинение следователи не стали. «Допросили и отпустили», как выразился адвокат Алексей Добрынин. Похоже, даже не взяли подписку о невыезде. А ведь какой был шанс посадить соловушку в клетку!

То есть, из Валерия Соловья, как показала практика, не вышло ни деда Ванги, ни «жертвы Режима™». Для оппозиционера это, наверное, наихудший исход. И, вероятно, конец карьеры или начало оного.

Получается, Валерий Соловей — всё? Спёкся? И теперь ему никто больше не поверит?

Или же всегда найдутся охотники верить в любую «басню соловья», если та приятна уху и щекочет нервы?

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