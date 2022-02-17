Мнение: Внук врага народа получил 6 лет тюрьмы

"Журналист" с американской пропагандистской помойки "Радио Свобода" Владислав Есипенко получил 6 лет тюрьмы.

ФСБшники повязали его год назад в Симферополе за хранение гранаты и шпионаж в пользу Украины – по версии следствия Есипенко был связан с офицером ГУР МОУ. Изначально персонажу светило 11 лет, но в итоге получил только 6 за гранату.

На суде Есипенко заявил, что в 1937-м гому Кровавая Гэбня расстреляла его деда как врага народа (интересно, его там случаям не оправдали как невинную жертву сталинского режима?). Яблоко от яблони недалеко упало.

—