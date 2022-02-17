Нихау, это телефон шпиона?..

В делах, связанных с гостайной, позиции сторон и ключевые доказательства не могут быть скрыты от общественного контроля. Разъяснение позиции ЕСПЧ.

Виктор Королев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

7 февраля Приморский краевой суд вынес приговор 70-летнему Виктору Королеву по ст. 275 УК РФ (государственная измена) в виде 12 лет лишения свободы. Учитывая возраст и наличие ряда хронических заболеваний (3 операции на сердце, мочекаменная болезнь и другие), это означает, что на свободу он уже вряд ли выйдет.

На сайте суда об этом приговоре есть сообщение только с первой буквой фамилии «К.», дело рассматривалось полностью в закрытом режиме. Королев был задержан в декабре 2019 года во Владивостоке, однако старший следователь ФСБ по особо важным делам Александр Чабан расследовал его в Москве, где Королев содержался в СИЗО Лефортово.

18 января 2022 года на личную почту главного редактора «Новой» пришло письмо от Бориса Королева — сына подсудимого — с просьбой опубликовать приложенное письмо отца президенту Путину. В более подробном письме на имя Дмитрия Муратова Виктор Королев рассказывает свою историю, которая в нашем кратком изложении выглядит следующим образом.

С 2000 года Королев, зарегистрировавший фирму в Харбине, поставлял в Китай некую продукцию, не запрещенную к обороту. В какой-то момент (в письме он не указан) органы ФСБ предложили ему сотрудничество, о чем между ними было подписано соглашение. Какие задания выполнял Королев, он не уточняет, фамилий своих кураторов не называет.

В качестве легенды ему было велено «быть алчным», так как иначе китайцы могут его раскусить,

а деньги, полученные за информацию, которой его снабжали кураторы, он должен был сдавать им, и в какой-то момент у него появилось подозрение, что они хотят не этом нажиться.

В 2015 году Королеву было предложено участвовать в разработке одного из российских ученых, от чего он отказался. Вскоре у него появились опасения, что кураторы сознательно хотят его провалить, и он отказался от сотрудничества, но затем его продолжил. В 2017 году кураторы передали ему в качестве объекта продажи китайской разведке заведомо устаревшие сведения, и он вновь отказался от сотрудничества, опасаясь быть задержанным в Китае, после чего, по его мнению, началась его разработка органами ФСБ.

В декабре 2019 года на квартире Королева во Владивостоке прошел обыск, в ходе которого были изъяты флешка, переданная ему провокатором, где был записан не обнаруживаемый при обычном просмотре файл, и телефон с якобы содержавшейся в нем перепиской с китайским разведчиком. Со слов Королева, на телефоне не были обнаружены его отпечатки пальцев, что следствие объясняет его навыками конспирации. Но при этом изобличающую его переписку он якобы почему-то не стер.

История, рассказанная в письме Королева, и, вероятно, повторенная им перед судом, в таком виде не содержит специальных сведений о методах работы секретных служб, она показалась нам достойной общественного внимания, и мы попытались ее проверить. Для этого мы связались с сыном Королева. На наш вопрос, каким образом письмо отца было передано из СИЗО, он ответил, что это и другие письма передали через адвоката. Мы связались с адвокатом, но тот на наш вопрос ответил, что никаких писем от Королева, тем более без ведома администрации СИЗО, он никому не передавал. На вопрос о телефоне, после завершения предварительного следствия не охраняемый никакой специальной тайной, адвокат ответил, что отпечатков пальцев Королева на нем действительно нет, но биллинги указывают на возможность того, что связь осуществлялась из его квартиры.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нам не удалось подтвердить подлинность письма из СИЗО, но и сомневаться в том, что оно написано Королевым, оснований нет.

В Лефортово Королева посещали члены московского ОНК (в том числе Марина Литвинович), которые были озабочены состоянием его здоровья, но по существу его дела, соблюдая положение об ОНК, они не говорили. В феврале 2020 года московский адвокат Королева Артур Катанский на вопросы журналистов сообщил, что «на протяжении 15 лет Королев выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран».

В переговорах с «Новой» сын Королева Борис, что можно объяснить его беспокойством за судьбу отца, вел себя странно, настаивая на скорейшей публикации «письма Путину», но до вынесения приговора мы воздерживались от публикации чего бы то ни было. Мы и сейчас с уверенностью можем ставить вопрос лишь о снисхождении к Королеву с учетом его возраста и состояния здоровья. Но мы не только хотели бы, мы имеем право знать об этом деле больше.

В соответствии со статьей 123 Конституции РФ, «разбирательство дел во всех судах открытое», исключения допускаются лишь в случаях, оговоренных законом, это положение дублируется и в УПК РФ. 25 января 2022 года председатель Европейского суда по правам человека Роберт Спано провел пресс-конференцию, в ходе которой «Новая», в частности, попросила прокомментировать отношение ЕСПЧ к тому, что в РФ растет число дел, которые слушаются в закрытом режиме. Вот что ответил председатель ЕСПЧ: «Статья 6.1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ясно дает понять, что… ограничения для общественности, в том числе для журналистов, посещать слушания в залах суда должны быть исключением… (и) могут иметь место только в случае крайней необходимости и только в отдельных случаях… Суд должен обосновать свое решение о проведении заседания в непубличном режиме».

Принцип открытости судопроизводства установлен отнюдь не для досужих журналистов — это важнейшая гарантия интересов защиты и равенства сторон перед судом.

Их общие позиции не могут быть тайной, и ключевые доказательства, сами по себе не содержащие государственной тайны, не могут скрываться от общественного контроля, а иначе по поводу этих доказательств всегда могут возникнуть сомнения. Задавая вопрос ЕСПЧ, мы имели в виду в первую очередь дело нашего коллеги Ивана Сафронова, но ответ председателя ЕСПЧ носит общий характер, как и правило статьи 123 Конституции РФ.

Апелляционная жалоба на приговор Приморского краевого суда в отношении Королева должна быть подана в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске. Мы настаиваем, что его заседания должны проводиться при закрытых дверях только в той части, в которой будут обсуждаться вопросы, прямо связанные с государственной тайной. «Шпионская история», которую рассказывает в своем письме Королев, на наш взгляд, заслуживает внимания тех, кто имеет все необходимые допуски к сведениям, содержащим государственную тайну.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

Виктор Королев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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