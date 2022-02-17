 

На Украине резко подорожала стоимость борщевого набора

17.02.2022, 2:50, Новости дня
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Традиционный борщ жителям Украины стало теперь готовить на треть дороже, так как из-за дефицита подорожала свекла, сообщают украинские СМИ.

Сейчас этот овощ стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем в этот же период 2021 года. В связи с чем подорожал борщевой набор, стоимость которого за год увеличилась почти на треть, информирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее сообщалось, что стоимость борща на Украине выросла более чем на 30%. В феврале порция борща по традиционному рецепту на человека обойдется в 80,92 гривны, а год назад стоила 62,06 гривны.

Ингредиенты подорожали в разной степени: от 5% до 284,4%. Больше всех в цене прибавили свекла и морковь.

До этого глава Союза украинского селянства Иван Томич призывал жителей страны забыть о дешевом борще.



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