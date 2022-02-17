В МВД Украины рассказали, почему страну не примут в НАТО

Украину не возьмут в НАТО, чтобы не дразнить Россию, шансы на вступление в альянс у Киева «близки к нулю», сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Нас не примут в НАТО, чтобы не дразнить Россию. Давайте говорить честно – у нас и до угрозы прямого широкомасштабного вторжения РФ шансы были невелики, а теперь они близки к нулю. И об этом надо правдиво сказать самими себе и своим избирателям», – написал Геращенко в среду в колонке для издания «Украинская правда», передает РИА «Новости».

Также он заявил, что такие страны как США, Британия, Франция будут продавать Украине оружие, но не будут участвовать в прямой военной обороне.

Говоря по поводу Минских соглашений, советник главы МВД отметил, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца» имея в виду принятие Госдумой обращения о признании ЛНР и ДНР, адресованное президенту Владимиру Путину.

Напомним, Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признать ДНР и ЛНР. А российский лидер после переговоров с канцлером Германии назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом.