В Госдепе не увидели оснований для заявлений о геноциде в Донбассе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания президента РФ Владимира Путина и других российских должностных лиц о геноциде в Донбассе якобы «лишены оснований».

«В течение последних нескольких недель мы наблюдали, как российские официальные лица и СМИ подбрасывают в прессу многочисленные истории, каждая из которых может быть использована в качестве предлога для вторжения [на Украину]. <…> Это может включать сообщения о военной активности Украины в Донбассе, ложные заявления об активности США или НАТО <…>, даже заявления о вторжении Украины или НАТО на российскую территорию», – приводит утверждение руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.

«Мы в особенности обеспокоены заявлениями президента [России Владимира] Путина и других российских должностных лиц <…> о «геноциде в Донбассе». Все эти высказывания лишены оснований, однако это не остановило РФ, продолжившую распространять подобные ложные заявления, включая сообщения о безымянных массовых захоронениях мирных жителей, якобы убитых украинскими ВС», – озвучил свою версию Прайс.

«В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО и США в том, что они планируют провокации, доставив резервуары <…> с «неустановленными химическими компонентами» в Донбасс для их использования Украиной. <…> Люди должны относиться ко всем этим утверждениям с должным и здравым скептицизмом, особенно когда они публикуются в российских государственных СМИ и не подкреплены сообщениями независимой прессы. <…> РФ полагается на дезинформацию, чтобы заметать свои следы», – выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США.

«Мы в целом знаем, что РФ хочет указать на сфабрикованный предлог, прежде чем предпринять агрессию. <…> Эти заявления о геноциде несут отголоски того, что мы слышали в 2014 году по поводу преследования русскоязычного населения на востоке Украины и в Крыму», – выразил мнение Прайс.

Во вторник президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.

В конце января глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Тогда же полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.

В декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что американские частные военные компании (ЧВК), находящиеся в Донецкой области, готовят на востоке Украины провокацию с химическими компонентами, для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. В Пентагоне заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокации с химическими веществами на востоке Украины назвали «не соответствующим действительности». Газета ВЗГЛЯД разбирала возможность повторения химатак в Донбассе по сирийскому образцу.