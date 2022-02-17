“Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе”. Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы

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17.02.2022, 2:38, Новости дня
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“В прошлый понедельник начался мой долгожданный отпуск – и я улетел путешествовать по Португалии. Маршрут менялся неоднократно, но я давно планировал эту поездку, – написал он. – В понедельник вечером после речи [президента Украины Владимира] Зеленского я принял решение возвращаться домой из отпуска на два дня раньше, купил новый билет – и вот я дома. Я рад этому своему решению, потому что каждый, кто выехал из Украины на этой неделе, внес свою лепту в и без того сложную информационную ситуацию. Не хочу быть в их числе. Верю, что все будет хорошо”, – написал он.

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Публикация от Артемий Чирков (@fayniy)

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 14 февраля он повторил это. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В НАТО отметили, что пока не видят реальных признаков деэскалации и сокращения количества российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 февраля Днем единения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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