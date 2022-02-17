Вопреки всему и наперекор смерти

Олимпийцы дают всем нам уроки мужества и жизнелюбия. Истории Татьяны Ивановой, Макса Парро, Колби Стивенсона и Клаудии Пехштайн.



Спортсмен сборной США, серебряный призер биг-эйра по фристайлу Колби Стивенсон. Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Вчера я ехал в метро. Нет, не в пекинском. В московском. Две женщины бальзаковского возраста обсуждали выкрутасы спортсменов на зимних Играх. Их диалог привожу почти дословно. «Ты слышала, как наша фифа жаловалась, что ее плохо кормят на карантине в Китае? Ну это ладно. А другая на санках приехала третьей. Так ее по телику полчаса показывали. Еще сказали, что пару млн ей за эту медаль заплатят. Да у меня внучка тоже с горок летает — будь здоров. И бесплатно. Да и ты вчера не за хрен собачий пикировала с лестницы…» — «И не говори. И ведь люди еще всю эту бурду смотрят, волнуются…»

Для тех, кто «эту бурду» не смотрит, поясню. «Фифа» — это биатлонистка Валерия Васнецова, которая сдала положительный ПЦР-тест, а затем прославилась тем, что сфотографировала в изоляторе скудные поднебесные харчи. В защиту исхудавшей нестреляющей лыжницы скажу, что два моих знакомых журналиста, находящиеся в Пекине, сбросили за первую неделю Олимпиады по 7 килограммов. И отнюдь не от волнения.

Впрочем, речь пойдет не о них и не о Васнецовой, а о тех, кто на санках, коньках и сноубордах несется к мечте. Не обращая внимания ни на что на свете.

…«Третьей с горки на санках» примчалась наша Татьяна Иванова. Без всякого пафоса отмечу, что она стала первой россиянкой, добившейся такого успеха. Великой и золотой Вере Зозуле ледяная трасса в Лейк-Плэсиде покорилась в далеком 1980-м. И с тех пор до медалей наши девушки в этом безумно опасном и сложном виде спорта на Играх не дотягивали. А дотянула та, которая в Китай могла просто не приехать. Потому что за три месяца до самого важного старта четырехлетия во время тестирования олимпийского желоба Иванова перевернулась и сломала ногу, повредив к тому же связки. Врачи сказали, что на восстановление необходимо шесть недель. Как минимум. Таню такой поворот не устраивал категорически.

Российская спортсменка Татьяна Иванова на финише четвертого заезда соревнований по санному спорту. Фото: РИА Новости

Она написала докторам расписку и на костылях в январе отправилась на этап Кубка мира в Латвию, чтобы не прекращать тренировки. Нести санки она не могла, ползла к стартовой позиции чуть резвее черепахи, а спуски совершала в специальном защитном ортезе. И даже в таком состоянии умудрилась взять золото и бронзу. Но главное — нужную форму спортсменка сохранила. Хотя только в феврале у нее получилось самостоятельно затащить на «горку» любимый инвентарь. И в самый нужный момент, в третьей заключительной попытке, на той самой злополучной трассе уроженка Чусового не дрогнула и влетела в историю. Лично я плакал на церемонии награждения вместе с ней. И на месте государства заплатил бы невероятной Тане за чудо-бронзу не 1,7 миллиона рублей, а в три раза больше. Для нее эти Игры были третьими. В Ванкувере-2010 в личном первенстве она финишировала четвертой. В Сочи-2014 — седьмой. Перед Пхенчханом-2018 ее обвинили в употреблении допинга, дисквалифицировали пожизненно и отобрали сочинское серебро в эстафете. Она не опустила руки и свою невиновность доказала в суде. Награду ей вернули. И она решила вернуться и готовиться к пекинскому форуму… 16 февраля ей исполнится 31 год.

Канадскому сноубордисту Максу Парро 27 лет. После победы в слоупстайле фотография белозубого бородатого красавца появилась на обложках сотен газет. Но мало кто знал, что триумфатор, гордо развернувший красно-белый флаг с кленовым листом посередине, еще не так давно был ближе, простите, к кладбищу, чем к Олимпиаде.

В 2019-м у него обнаружили рак, лимфому Ходжкина. Как Парро сражался с болезнью, можно увидеть в документальном фильме «Жизнь как золотая медаль».

Посмотрите. Не пожалеете. Тут не нужен перевод, а нужны крепкие нервы. Камера снимала измученного Макса 24 часа в сутки на протяжении 8 месяцев. 12 курсов химиотерапии, тошнота, рвота. Депрессия, выпадающие волосы, разговоры с психологом, который удивляется тому, что задыхающийся после обычной прогулки сноубордист больше всего переживает о том, что пропускает сезон в большом спорте…

Максенс Парро (Канада), завоевавший золотую медаль в слоупстайле на соревнованиях по сноуборду среди мужчин. Фото: РИА Новости

Все это время с Максом находилась его девушка. Их совместные кадры трогают до глубины души. Вернее, рвут душу. А потом доктор в больнице сообщает Парро, что у него ремиссия. И можно потихоньку (потихоньку!) возвращаться к обычной жизни. Но Макс возвращается не обычно, а в три раза быстрее, возобновляя тренировки сразу же. Фильм-шок, фильм-мотивация. Если бы атлет после таких мучений просто отобрался на Игры, это стало бы подвигом. Но акробатический канадец, которого болезнь настигла в расцвете лет, выиграл, доказав всем, что человеческие возможности неисповедимы. И никогда нельзя сдаваться. Даже если кажется, что сил уже нет и конец близок.

Конец видел фристайлист из США Колби Стивенсон, когда после автомобильной аварии его череп едва не развалился на части. Врачи вытащили переломанного парня с того света, не предполагая, что «титановый» экстремал восстанет через несколько лет настолько, что накрутит в Пекине серебро.

Спортсмен сборной США, серебряный призер биг-эйра по фристайлу Колби Стивенсон. Фото: Photo by Richard Heathcote / Getty Images

А какой урок преподала всем на этих Играх Клаудиа Пехштайн!.. О возрасте женщин говорить не принято. Но как тут умолчать, если немецкой конькобежке, от чьих рекордов в глазах рябит, почти 50 лет? За ее плечами уже было семь грандиозных белых сражений, в которых она завоевала 9 медалей. Причем на четырех Олимпиадах подряд она находила золотой клад. Все те, с кем Клаудиа состязалась в прошлом веке на старинных коньках-ножах, давно на пенсии и нянчат внуков. А Пехштайн, освоившая клап-скейты, продолжает свою скользкую гонку. И не без приключений. Она —только вдумайтесь! — хотела покончить жизнь самоубийством, когда ее заподозрили в махинациях с кровью и не пустили в Ванкувер-2010. А допинга не было. Был наследственный сфероцитоз — заболевание, вызывающее мутации в генах. Однако искатели запрещенных веществ, разглядев аномальные изменения, досконально разбираться не стали. Клаудиа пошла в полицию. Но не за правдой, а работать, так как от катка ее отлучили. Суд же впоследствии принял сторону скороходки, ее реабилитировали, но Пехштайн до сих пор требует компенсации от ISU за «украденные Игры и оторванные ноги».

Немка не дождалась даже извинений, а ноги «пришила» силой воли и на двух следующих Олимпиадах кружилась в числе лидеров.

Когда она сказала, что не собирается заканчивать, многие покрутили пальцем у виска. Клаудиа же выполнила нужные нормативы и превратилась в знаменосца сборной Германии и участницу восьмой Олимпиады (для женщин это является рекордом, а у мужчин столько же Игр в активе японца Нориаки Касаи). Конечно, биться на равных с нынешними легкокрылыми соперницами ей было не под силу. Но я смотрел на спину (и не только) этой крутейшей дамы в облегающем аэродинамическом комбинезоне и чувствовал себя счастливым. Почему? Потому что видел, как можно и нужно честно обманывать время и дарить себе радость, не думая о секундах. Я видел, как надо жить. 19 февраля Клаудиа еще побежит в масс-старте. Не пропустите. Пехштайн того стоит.

Клаудия Пехштайн после забега на дистанции 3000 метров среди женщин. Фото: РИА Новости

…Как стоят Таня Иванова, Макс Парро, Колби Стивенсон и те, про кого мы вспоминаем раз в четыре года. Нас перекормили убогим и погрязшим в деньгах футболом, и потому нам кажется, что все спортсмены — это зажравшиеся инопланетяне. С миллионами евро на счетах, с «феррари» в гаражах и омарами с черной икрой и шампанским на завтрак и ужин. Но олимпийцы — это люди, которые живут среди нас. Они так же ездят в метро (что в московском, что в пекинском, что в монреальском). Они ходят в те же магазины у дома и едят те же макароны с сыром. Их дети точно так же болеют ветрянкой, ангиной и свинкой. А их самих не обходят стороной коронавирус и другие болезни. Просто они чуточку быстрее, выше и сильнее, потому что умеют терпеть и преодолевать. И потому делятся этими знаниями с нами.

Спасибо им за это.

Андрей Успенский, корреспондент

—