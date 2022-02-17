 

Младенца с отравлением наркотиками доставили в больницу в Мытищах

17.02.2022, 2:06, Новости дня
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В больницу подмосковных Мытищ доставили 11-месячного мальчика с отравлением растительными наркотиками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть МУ МВД РФ «Мытищинское» из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с отравлением, предположительно, наркотическим веществом растительного происхождения, доставлен мальчик 2021 года рождения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там уточнили, что по месту жительства опрошен отец ребенка 1992 года рождения. Семья на профилактическом учете не состоит.

«В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. Полиция выясняет, каким образом запрещенное вещество попало к малолетнему ребенку, а также все обстоятельства инцидента», – пояснили в ГУ МВД.

Там добавили, что после проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Также проверку начала подмосковная прокуратура.

«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», – подчеркнули в ведомстве.

Доследственную проверку начали в региональном ГСУ СК. «Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родители мальчика, изучаются жилищные условия ребенка, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в ведомстве.

Летом 2021 года в Москве задержали мужчину с наркотическими веществами . В машине с ним находился несовершеннолетний.



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