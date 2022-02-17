“Персик”, “Эти образы дешевят вас”. Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье

“Счастлива, что песня “Материк” трогает ваши сердца”, – подписала она публикацию и попросила, чтобы подписчики ответили, какой образ им понравился больше.

“Вы такая талантливая певица, всегда со вкусом одеваетесь, но эти образы дешевят вас. Упростили до банального уровня. Оба образа не нравятся”, – отреагировала __ekaterinaandreeva.

“Персик”, – написал gangster_blanco85.

“Шикарная, сногсшибательная дива”, – прокомментировала nastya.neverovskaya.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

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