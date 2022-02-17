 

Эрдоган хочет организовать встречу с Зеленским и Путиным в Турции

17.02.2022, 1:54, Новости дня
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Турецкий президент высказался за скорейшее снижение уровня напряженности в Черноморском регионе.

Эрдоган напомнил, что президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.

“Если Путин поддержит предложение, то встреча может состояться в Стамбуле или Анкаре”, – сказал турецкий лидер.

Он заявил, что кризис между Россией и Украиной должен быть решен мирными и дипломатическими путями и Турция готова внести посильный вклад в этом направлении.

“Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности. Война не принесет пользы региону”, – заявил Эрдоган.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.

Лидер Турции 29 ноября 2021 года объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным “найти пути решения проблемы” на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что “российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона”, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что “ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной” не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ “не является стороной конфликта”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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