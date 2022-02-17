В Заксобрании Петербурга решили взять на работу кошку

В Мариинском дворце, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в штатном расписании может появиться кошка, рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Буквально вчера мы встречались с председателем Законодательного собрания и обратили внимание, что в Мариинском дворце совсем нет котов и кошек», – приводит РИА «Новости» слова Питровского.

Он выразил надежду, что кошка или кот в ближайшее время все-таки появится в стенах Заксобрания.

Также вице-губернатор добавил, что сейчас кошки живут почти в 20 учреждениях культуры Петербурга, в том числе в Эрмитаже, Молодежном театре на Фонтанке, театре Эстрады, ЦПКиО, Петропавловской крепости, музее Анны Ахматовой и других учреждениях.