В соцзащите столицы рассказали о будущем месте жительства истощенных близнецов
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Место жительства истощенных братьев-близнецов, найденных в квартире в Москве, определят после их выписки из больницы, сообщили в городском департаменте труда и социальной защиты.
«В настоящее время дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают детям необходимую медицинскую помощь. После выписки из больницы будет решаться вопрос, где дети будут проживать в дальнейшем», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».
Там добавили, что в произошедшей ситуации разбираются правоохранительные органы и сотрудники социальной защиты.
Напомним, двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы, дети были голодными, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Мать близнецов заявила, что ухаживала за своими детьми, она сообщила, что у одного из них – порок сердца. В СК отмечали, что родители детей «систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни».
Обоих родителей, оставивших голодными близнецов в столице, лишили родительских прав, сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
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