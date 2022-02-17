В соцзащите столицы рассказали о будущем месте жительства истощенных близнецов

Место жительства истощенных братьев-близнецов, найденных в квартире в Москве, определят после их выписки из больницы, сообщили в городском департаменте труда и социальной защиты.

«В настоящее время дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают детям необходимую медицинскую помощь. После выписки из больницы будет решаться вопрос, где дети будут проживать в дальнейшем», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

Там добавили, что в произошедшей ситуации разбираются правоохранительные органы и сотрудники социальной защиты.

Напомним, двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы, дети были голодными, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мать близнецов заявила, что ухаживала за своими детьми, она сообщила, что у одного из них – порок сердца. В СК отмечали, что родители детей «систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни».

Обоих родителей, оставивших голодными близнецов в столице, лишили родительских прав, сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.