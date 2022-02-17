Зеленский заподозрил Запад в договоренностях с Россией по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит некоторые сигналы о возможных договоренностях западных партнеров с Россией за спиной Киева.

«Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия [западных партнеров] с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам. Надо иметь доказательства», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные президентом Украины в прямом эфире телеканала «Украина-24».

Вместе с тем политик заявил, что наличие таких договоренностей не пугает власти Украины. «Мы не боимся тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, поскольку большинство партнеров поддерживает нашу позицию, потому что за нами правда», – сообщил Зеленский. Как считает политик, центр принятия решений по ситуации вокруг Украины находится в Киеве. «Все решения относительно Украины принимаются именно на Украине, и поэтому именно к нам приезжают европейские лидеры и партнеры», – сказал он.

Накануне президент США Джо Байден призвал граждан РФ не считать США и НАТО врагами. Он также пообещал не отправлять американские войска воевать на Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о якобы планируемом Россией «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.