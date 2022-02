“Сильные сигналы”. Зеленский поблагодарил лидеров стран, поддержавших Украину в День единства

“В День единства Украина испытывает мощную поддержку ЕС. Благодарны за сильные сигналы руководителей Евросоюза и заявление политических групп Европарламента. Поддержка европейских стремлений и практическая помощь делают Украину сильнее на фоне угроз безопасности. Спасибо ЕС за единство с Украиной”, – написал глава государства.

У День єднання Україна відчуває потужну підтримку ЄС. Вдячні за сильні сигнали керівників ЄС та заяву політичних груп Європарламенту. Підтримка європейських прагнень та практична допомога роблять Україну сильнішою на тлі безпекових загроз. Дякую ЄС за єдність з ????????!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Зеленский поблагодарил президента Словакии Зузану Чапутову, поддержавшую Украину в этот день.

As #Ukraine marks the #UnityDay, the Presidential Palace is lit in blue & yellow ???????? as an expression of support to our neighbour. Symbols are important but it’s our unity & resolve to stand for democracy & freedom that makes us stronger. pic.twitter.com/6sRODzi8Ow

— Zuzana * aputová (@ZuzanaCaputova) February 16, 2022

“Спасибо моей подруге госпоже президенту Словакии за поддержку и единение с Украиной! Солидарность и приверженность наших партнеров в контексте продолжающейся эскалации чрезвычайно важны. Вместе мы сильнее”, – написал он.

* akujem mojej priate * ke pani prezidentke ???????? @ZuzanaCaputova za podporu a jednotu s ????????! Solidarita a odhodlanie našich partnerov v kontexte prebiehajúcej eskalácie sú mimoriadne dôle * ité. Spolu sme silnejší! ???????????????????? #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Зеленский выразил благодарность президенту Албании Илиру Мете, который сообщал в Twitter, что Албания и международное сообщество поддерживают Украину, ее территориальную целостность и право ее народа выбирать свои союзы и будущее.

A very inspiring day in #Ukraine – an example of national unity and determination of this friendly country. Albania and the international community stand by Ukraine, in support of its territorial integrity and the right of its people to choose their alliances and future. * pic.twitter.com/EuISCoF2hI

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) February 16, 2022

“Благодарен президенту Албании за слова поддержки в День единения! Мы ценим солидарность Албании, других друзей и партнеров во имя общего европейского будущего. Вместе мы делаем Украину сильнее” – отметил украинский президент.

I am grateful to * President @ilirmetazyrtar for his words of support on #UnityDay! We appreciate the solidarity of Albania, other friends and partners with * for the sake of a common European future. Together we make Ukraine stronger! * #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Поблагодарил глава государства президента Эстонии Алара Кариса за единство с Украиной в этот важный день. Карис в Twitter сообщал, что Эстония и международное сообщество поддерживают Украину, ее территориальную целостность и право народа выбирать свое будущее.

It’s been inspiring to follow the national unity, calm and resolve of Ukraine. Estonia and the international community stands with Ukraine, with its territorial integrity and with the right of their people to choose their own future. @ZelenskyyUa

— Alar Karis (@AlarKaris) February 16, 2022

“Ценим действенную поддержку нашего государства со стороны эстонского народа. Вместе мы сильнее, а Европа – безопаснее”, – написал Зеленский.

Дякую Президенту Естонії пану Алару Карісу @AlarKaris за єдність з * в цей важливий день. Цінуємо дієву підтримку нашої держави з боку народу * . Разом ми сильніші, а Європа – безпечніша. * #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Выразил президент благодарность за поддержку и единство с Украиной президенту Исландии Гвюдни Йоуханнессону, который в связи с тем, что 16 февраля Украина отмечает День единства, приветствовал Зеленского и весь народ Украины и сообщил, что Исландия объединяется с союзниками по НАТО, чтобы призвать Россию к деэскалации и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

As Ukraine observes a Day of Unity on February 16, I send my greetings to President @ZelenskyyUa and all the people of *

Iceland is united with @NATO Allies to call on Russia to deescalate and respect the sovereignty & territorial integrity of Ukraine * https://t.co/ZcRhti1Z2r

— President of Iceland (@PresidentISL) February 16, 2022

“Сильная Украина и солидарность международных партнеров – залог мира и безопасности в Европе”, – отметил Зеленский.

Вдячний Президенту Ісландії @PresidentISL за слова підтримки та єдність з * ! Сильна Україна та солідарність міжнародних партнерів – запорука миру й безпеки у Європі. * #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Поблагодарил глава украинского государства президента Латвии Эгилса Левитса. Лидер этой страны ранее отметил в Twitter, что в Латвии уважают патриотизм, стойкость и миролюбие украинского народа перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Prezidenta @ZelenskyyUa kungs, es esmu kop * ar Jums un Ukrainas tautu Vienot * bas dien * . Latvij * m * s cien * m Ukrainas tautas patriotismu, iztur * bu un mieru, ko t * demonstr * , saskaroties ar notiekošo Krievijas agresiju @crimeaplatform. * pic.twitter.com/OcU1f80QJb

— Egils Levits (@valstsgriba) February 16, 2022

“Спасибо президенту Латвии Эгилсу Левитсу за поддержку и единство с Украиной! Солидарность друзей и партнеров в условиях продолжающейся эскалации крайне важна. Совместно делаем Украину сильнее!”, – написал Зеленский.

Дякую Президенту * Егілсу Левітсу @valstsgriba за підтримку та єдність з * ! Солідарність друзів і партнерів в умовах ескалації, що триває, – вкрай важлива. Спільно робимо Україну сильнішою! * #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Зеленский выразил благодарность президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что для Грузии, как страны с собственными оккупированными территориями, Украина в День единства имеет особое значение перед лицом нынешних сложных вызовов.

For Georgia as a country with its own territories occupied, Ukraine’s #DayofNationalUnity is particularly significant in face of the current difficult challenges.

We #StandWithUkraine *

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 16, 2022

“Я благодарен Грузии и ее президенту за поддержку и единство с Украиной. Мы ценим это, вместе с друзьями и партнерами мы укрепляем Украину!”, – сообщил Зеленский.

* * * * @Zourabichvili_S * * * * . * * * ! * * * * * * * ! * #StrongerTogether https://t.co/31wYrWn7hD

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Ранее солидарность с украинцами в День единения выразил президент Польши Анджей Дуда.

Контекст:

14 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня “сильно как никогда” и готово ответить на все возможные агрессивные действия.

Президент объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. “В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство”, – сказал Зеленский.

Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.

