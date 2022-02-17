 

Евро 2022 по футзалу. УЕФА возбудил дело после песни “Путин – х…йло” в исполнении украинцев

17.02.2022, 1:08, Новости дня
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“После расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украинской ассоциации футбола было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение болельщиками Дисциплинарного регламента УЕФА”, – говорится в сообщении.

В организации добавили, что дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке.

Контекст:

4 февраля украинские болельщики исполнили с трибун знаменитую кричалку “Путин – х…йло”. Хит фанатов о президенте РФ Владимире Путине возмутил россиян, и диктор арены на украинском языке попросил фанатов прекратить “песни неспортивного характера”. 

В этом матче украинцы проиграли россиянам со счетом 3:2. 6 февраля сборная Украины заняла четвертое место, проиграв Испании со счетом 1:4 в борьбе за бронзовую медаль.

8 февраля УЕФА начал расследование после сообщений об “инцидентах” во время этого полуфинального матча. В организации не уточняли, о каких конкретно инцидентах идет речь, однако известно, что 5 февраля Российский футбольный союз заявил, что потребовал от организации открыть дисциплинарное расследование в отношении болельщиков сборной Украины. 

9 февраля Португалия победила Россию и во второй раз выиграла Евро по футзалу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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