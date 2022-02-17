В мире: Швеции вступить в НАТО мешает оружейный бизнес

Швеция заявила, что вступлению в НАТО предпочтет военное сотрудничество с соседней Финляндией. Между этими двумя странами де-факто уже давно действует оборонительный альянс. Однако в условиях, когда расклад сил в Европе быстро меняется, финны и шведы уже вполне могут и узаконить свой альянс, оставаясь при этом вне НАТО. Стоит ли РФ опасаться появления финско-шведского боевого блока у своих границ?

В среду правительство Швеции обнародовало внешнеполитическую декларацию на 2022 год. В документе указано, что страна не планирует подавать заявку в НАТО. «Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», – цитирует ТАСС главу шведского МИД Анн Линде, которая представила декларацию в парламенте.

В спор с министром вступили оппозиционеры, по мнению которых вступление в НАТО укрепит положение королевства. «Я думаю, что это было бы плохо для безопасности Швеции, – парировала Линде. – Было бы безответственно прямо сейчас менять нашу линию политики безопасности, мы обеспечиваем стабильность и предсказуемость».

Кроме того, оппозиционеры из Умеренной коалиционной партии, фракции «Шведские демократы», партии Центра и фракции «Либералы» потребовали отправить Украине военное снаряжение, которое не нужно самой шведской армии. Линде возразила, что помогать можно не только оружием, но и деньгами, что Стокгольм и делает. По ее словам, власти ежегодно выделяют Киеву примерно 27 млн долларов.

Интересно, что в своей доктрине Стокгольм воздержался от критических оценок действий Североатлантического альянса, но подчеркнул право на выбор «собственной политики безопасности». «Наша оборонная политика основана на двух столпах: укрепление национального потенциала и углубление международных оборонных союзов. В этом плане мы занимаем уникальное положение в сотрудничестве с Финляндией», – говорится в документе.

Как известно, Финляндия – одна из немногих стран Европы, которая, как и Швеция, чтит принципы нейтралитета. Две соседние страны не раз декларировали, что не желают быть в НАТО, хотя в самом альянсе их ждут, можно сказать, с распростертыми объятиями. Правда, финское правительство, как и шведское, недавно напомнило, что оставляет за собой право при желании вступить в альянс. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести такое заявление.

Нежелание шведов примкнуть к НАТО контрастирует с их стремлением еще теснее сотрудничать в военной сфере с финнами. Как напоминает главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович, де-факто военный альянс Швеции и Финляндии уже существует. «Их объединяет не только нейтральный статус, но и историческое прошлое – до вхождения в состав Российской империи Финляндия долгие века была шведской провинцией. Обе значительно преуспели в экономическом развитии, и опорой для этого послужила их общая установка на нейтралитет во внешней политике.

Швеция придерживается нейтралитета уже 200 лет, со времен наполеоновских войн, а Финляндия – после Второй мировой войны»,

– напомнил собеседник газеты ВЗГЛЯД. «В результате ставки на нейтралитет обе страны попали в список наиболее развитых не только своего региона, но и всего мира. На фоне нынешнего кризиса, возникшего вокруг Украины, шведам особенно приятно лишний раз «показать товар лицом» своим избирателям и международным партнерам, то есть продемонстрировать преимущества нейтрального статуса», – полагает Носович.

Но эксперт не исключает, что стремительные перемены в политическом ландшафте Европы приведут к тому, что Швеция и Финляндия пойдут и на официальное заключение военного альянса.

«Это формальность, которая поможет им сплотиться, исходя из тактических соображений. Шведам в таком случае стало бы гораздо легче сбывать финнам больше оружия, чтобы развивать свой военно-промышленный комплекс. Как для любой страны со своим ВПК, для Швеции стоит принципиальный вопрос – как искать рынки сбыта за рубежом. Именно поэтому королевство не хочет, чтобы Финляндия вступала в НАТО, чего от Хельсинки активно добивались Брюссель и Вашингтон последние несколько лет. Если Финляндия войдет в альянс, ей придется, как и странам соседней Прибалтики, покупать оружие у своих союзников по блоку, прежде всего у американцев», – отметил политолог.

«Идея финско-шведского оборонительного или наступательного, смотря по ситуации, союза впервые появилась еще в конце 1920-х. Стокгольм ее долго рассматривал, но в итоге принял решение отказаться, поскольку счел, что в случае конфликта с СССР Финляндия не сможет сопротивляться своему восточному соседу», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его словам, в той или иной форме военная координация двух стран – особенно их военных флотов в Балтийском море – продолжалась и после Второй мировой войны. «А сейчас мы слышим отголосок этих старых идей», – добавил собеседник. «Однако пока это всего лишь заявление о потенциальных намерениях, и все, – добавил Межевич. – Зато обе страны уже активно сотрудничают с НАТО. Финляндия, как и Швеция, не собирается вступать в альянс, хотя при этом оставляет за собой опцию изменить свое решение в любой момент. Но в таком случае, кстати, мы оставляем за собой право соответствующим образом реагировать на это по всей длине российско-финской границы, составляющей полторы тысячи километров».

«Швеция производит оружие – истребители, катера, противокорабельные ракеты. Так что в этом смысле кооперация с Финляндией для нее была бы весьма благоприятна, – говорит доктор военных наук Константин Сивков. – Тем более, что у них общая граница, они схожи по климатическим условиям. Но говорить об оборонном союзе пока не приходится», – добавил эксперт.

«Обе эти страны так или иначе участвуют в программах НАТО, хотя и не планируют подавать заявку на членство. Руководство НАТО, в свою очередь, оказывает влияние на общественное мнение местного населения, пугая его «российской угрозой», – добавил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В этой связи опубликованная шведскими властями декларация – это позитивный сигнал, поскольку подтверждает курс на нейтралитет, сказал он, добавив: «И какая нам разница, создадут ли финны и шведы оборонный союз? Пусть хоть сольются в одну страну. Нам главное, чтобы они не вступили в НАТО».

Тем временем у российских дипломатов связь Швеции и Финляндии с НАТО вызывает тревогу. Об этом сообщил Константин Гаврилов, руководитель нашей делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. «В последнее время мы видим тревожные тенденции затягивания нейтральных государств в орбиту Североатлантического альянса. Одной из главных форм их сотрудничества остаются совместные учения», – сказал он.

Гаврилов напомнил, что в маневрах НАТО Arctic Challenge регулярно участвуют десятки самолетов и стран-участниц альянса, и нейтральных государств. При этом используются базы, например, на шведской и финской территории, а сами маневры, по словам дипломата, явно носят наступательный характер. В прошлом году блок проводил масштабное учение Defender Europe 2021, подключив к нему и войска внеблоковых Швеции, Финляндии и Австрии. «В ходе крупномасштабных маневров к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Мы это фиксируем», – предупредил Гаврилов.

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