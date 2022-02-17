Пользователи Reddit пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи соцсети Reddit сообщили, что на сайте есть сбои в работе, это же следует из отчета Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

Первые жалобы начали поступать в 20.42 мск. Больше всего об ошибках в работе сайта сообщали пользователи из США. Неполадки фиксировались также в Великобритании, Германии и Канаде, передает РИА «Новости».

Сбои замечены в работе приложения, сайта и при попытке соединения с сервисом.

Напомним, Reddit – американская социальная сеть, основанная в 2005 году. В соцсети пользователи могут обмениваться ссылками с понравившейся информацией, а также общаться в форумах.