 

В Петербурге объявили о скором снятии ограничений на плановую медпомощь

17.02.2022, 0:36, Новости дня
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В петербургских поликлиниках планируется снять ограничения на оказание плановой медицинской помощи, соответствующее постановление издал санитарный врач города, руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

«Снять с 21 февраля 2022 года запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения,… плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях», – цитирует распоряжение РИА «Новости».

По этому документу, возобновляются профилактические медосмотры детей с этой даты.

Ограничения были введены постановлением Башкетовой 21 января. Снятие ограничений обусловлено стабилизацией заболеваемости коронавирусом.

В конце января губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.



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