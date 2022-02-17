В гостях у принца Эндрю: экскурсия по шале в Швейцарии, которое он продал на фоне выплаты отступных по делу об изнасиловании

В минувший вторник, 15 февраля, стало известно о досудебном урегулировании иска Вирджинии Джуффре, в котором та обвинила его в изнасиловании более чем 20-летней давности. По условиям сделки, младший сын королевы Великобритании Елизаветы II выплатит Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов (около 16 миллионов долларов). Кроме того, Эндрю “сделает существенное пожертвование” в пользу организаций, осуществляющих помощь жертвам насилия.

Сразу после появления этой новости многие задались вопросом, откуда принц возьмет такие деньги, учитывая, что несколько лет он не выполняет своих прямых обязанностей, а также лишился военных и прочих почетных постов. Британские журналисты и вовсе сообщили, что герцог Йоркский получает “скромную военную пенсию, которую получает как вице-адмирал ВМС Великобритании, а также за счет стипендии от королевы в размере 250 тысяч фунтов в год (340 тысяч долларов)”.

Как оказалось чуть позднее, расходы частично покроет Елизавета II, что, впрочем, уже вызвало критику подданных – ведь львиную долю средств в казне Ее Величества составляют деньги налогоплательщиков. Оставшуюся сумму принц покроет сам. Вероятно, сделает он это из средств, полученных от продажи своей единственной собственности – шале, расположенное на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Он выставил дом на продажу в сентябре прошлого года из-за долгов, и в середине января он нашел своего нового владельца за 18 миллионов фунтов.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон с дочерьми в Швейцарии

Член королевской семьи приобрел с бывшей женой Сарой Фергюсон шале Helora на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии в 2014 году за 22,75 миллиона долларов. Недвижимость купили частично за счет ипотеки, а частично благодаря финансовой поддержке Елизаветы II. Принц заявлял журналистам, что дом стал для него “долгосрочным семейным вложением”.

Однако в мае 2020 года на принца Эндрю и его бывшую жену Сару Фергюсон подал в суд владелица шале и светская львица Изабель де Рувр (Isabelle de Rouvre), которой сейчас 74 года. Оказалось, что за шесть лет экс-супруги так и не перечислили последний взнос в 5 миллионов фунтов. По данным The Mirror, Эндрю и Сара были должны за шале 8,5 миллионов долларов, 2,5 из которых (на момент подачи иска) – набежавшие проценты. По имеющимся сведениям, герцог и герцогиня Йоркские не владели недвижимостью напрямую, а приобрели часть шале: Эндрю владел верхним этажом и чердаком, а Сара – первым этажом и подвалом. Первоначальный владелец, сохранивший долю в шале, был намерен вернуть свои деньги через суд.

Но когда принц Эндрю выплатил долг в 6,6 миллиона фунтов и выставил дом на продажу, бывшая хозяйка швейцарской виллы отозвала судебный иск. Об этом писал UK Times. В итоге месяц назад стало известно о продаже шале за 18 миллионов фунтов стерлингов.

В деревянном шале есть два этажа с семью комнатами, чердак, просторная гостиная с мягкой мебелью и камином, кабинет, небольшой бассейн с видом на горы, а также сауна и библиотека. Принц Эндрю с Сарой Фергюсон и дочерьми Беатрис и Евгенией приезжали сюда почти каждую зиму, пока девушки не вышли замуж, а их отец не был отстранен от королевских обязанностей из-за секс-скандала.