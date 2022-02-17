 

Полиция сообщила о подозрении трем мужчинам, совершившим нападение на журналистов “Украинской правды” в Днепре

17.02.2022, 0:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Троих подозревают в препятствовании профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины), а двоих из фигурантов – также в совершении ограбления водителя съемочной группы (ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Расследование ведется под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры Днепра.

“Украинская правда” написала, что люди, совершившие нападение на съемочную группу, сопровождали известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

“Именно момент выхода Петровского удалось зафиксировать оператору УП Ярославу Бондаренко. После чего сопровождение бизнесмена требовало уничтожить видеофайлы, угрожая ножом”, – сообщили журналисты.

Контекст:

13 февраля журналист “Украинской правды” Михаил Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре. “Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео”, – написал журналист. Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. “Находившаяся на месте происшествия полиция бездействовала”, – добавили в редакции.

Мэрия Днепра “приложит все усилия”, чтобы передать изданию информацию с видеокамер городской системы “Безопасный город”, пообещал городской голова Днепра Борис Филатов. 

Полиция по факту нападения открыла два уголовных производства – по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов) и по ст. 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналистов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Рада намерена принять закон Зеленского о коренных народах до середины июля – нардеп Кравчук

21.07 / По результатам обысков в КП “Инженерный центр” ГФС установила схему хищения на ремонтах киевских больниц

18.11 / Аваков заявил, что Шефир – “один из взрослых” в окружении Зеленского

08.02 / Спасатели предупредили об ухудшении погоды по Украине. Ожидаются снегопады и сильный ветер

04.06 / Мэр Мариуполя призвал правительство оставлять в местных бюджетах большую часть подоходного налога

26.03 / Китай ввел санкции против Британии

28.07 / “Все – уважаемые люди”. Данилов сообщил, что есть несколько кандидатур для замены Кучмы на консультациях в Минске

07.02 / Врач назвал причины повторного заражения COVID

23.09 / В Турции по ошибке делали прививки от COVID младенцам

28.09 / Washington Post – США закрывают двери для иностранцев, привитых «Спутником»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика