Цветные джинсы – главный микротренд весны 2022-го: как вписать их в свой повседневный стиль

Мир джинсов в 2022 году наполнен разными цветами: фиолетовым, розовым, зеленым, желтым и другими. Цветные джинсы – микротренд этого года, который войдет в моду уже весной. Яркие цвета вселяют оптимизм и радость, делают образы более веселыми.

Яркий микротренд весны 2022 года

Джинсовая мода часто ускользает от влияния цветовых трендов, ведь большинство из нас предпочитают классический синий деним, в крайнем случае иногда склоняются к черному, серому, белому или потертым версиям.

В модных коллекциях можно было увидеть фиолетовые, зеленые, желтые, розовые или оранжевые джинсы, которые, как правило, прямые, с широкими штанинами и высокой талией.

Как сочетать цветные джинсы

Сочетание классических синих джинсов с другой одеждой, как правило, не представляют каких-либо трудностей у большинства людей. Что касается ярких и эффектных моделей, то они могут оттолкнуть, особенно тех, кто верен простому и базовому стилю. Но если знать некоторые секреты, как носить их без ущерба для самого минималистского и элегантного образа, то стоит попробовать включить в свой повседневный стиль фиолетовые, розовые или зеленые джинсы.

Современный эффект достигается за счет сочетания цветных джинсов с нейтральным верхом в виде рубашки, хлопчатобумажной футболки, вязаного свитера, блейзера или кожаного пиджака. Верх должен быть белого, бежевого, светло-серого или же черного цвета, не исключаются классические принты, такие как полоска или клетка.

Если есть желание пойти еще дальше, можно выбрать однотонную одежду, которая будет соответствовать цвету джинсов. Так получится использовать тренд, не сильно увлекаясь сочетаниями цветов.

Более впечатляющий прием для еще большего эффекта

Переход к цветовым блокам, в которых сочетаются друг с другом яркие тона (например, фиолетовый и зеленый, желтый и пурпурный, розовый и синий), – это возвращение к тенденции, которая удивила модников и модниц в начале 2010 года.

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Можно последовать этому же приему, но стоит смягчить тон и перейти к пастельным оттенкам (бледно-желтый, сиреневый, пастельно-розовый), не забывая при этом добавлять текстуру с помощью различных жаккардовых принтов.

И неожиданным моментом является сочетание ярких джинсов с оттенками земли и цветом хаки (например, пурпурный и терракотовый, зеленый и хаки) или ярких цветов с классическими тонами, такими как бордовый или темно-синий, которые будут безупречно смотреться соответственно с зеленым и насыщенным оранжевым.