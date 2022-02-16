 

Пентагон пожаловался на перехваты Россией своих самолетов над Средиземным морем

16.02.2022, 23:52, Новости дня
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США сообщили РФ о «взаимодействие» военных самолетов над Средиземным морем, заявили в Пентагоне.

«Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.

В релизе говорится, что якобы три самолета ВМС США P-8A подвергались «перехватам» со стороны российских самолетов.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются строго по плану в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что в начале февраля российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой. Их сопровождали норвежские и британские истребители. 



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