 

Видео: Бразильский «тролль» в России

16.02.2022, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прилетел его бразильский коллега Жаир Болсонару. И буквально с порога сообщил о «солидарности» с Москвой и о том, что своим визитом он «посылает сигнал всему миру». Дата визита, что интересно, совпала с датой «начала войны на Украине», которую назвали в США. Как понимать Болсонару?

Теги: 

США
,
Украина
,
Бразилия
,
Латинская Америка
,
Россия
,
Дмитрий Бавырин
,
Жаир Болсонару



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Украине есть случаи, когда экорейдеров задерживают и предъявляют им подозрения – юрист

11.11 / В РФ официально начали продажи новых смартфонов Realme

18.02 / Жители Техаса столкнулись с проблемами с водопроводной водой из-за холодов

05.12 / Одесский тиктокер зачитал рэп, стоя на украинском флаге

25.01 / Система распознавания лиц помогла поймать подозреваемого в ограблении вдовы Градского

29.11 / Экс-глава ЦРУ осудил убийство иранского физика

30.06 / Вопрос дня: Кого и зачем призывают на военные сборы?

13.06 / Захарова заявила в ответ G7, что предсказуемость России “подтверждена годами и делами”

20.02 / МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители

29.01 / США заявили о намерении снизить промышленный потенциал РФ и разорить банки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика