Видео: Бразильский «тролль» в России
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На переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прилетел его бразильский коллега Жаир Болсонару. И буквально с порога сообщил о «солидарности» с Москвой и о том, что своим визитом он «посылает сигнал всему миру». Дата визита, что интересно, совпала с датой «начала войны на Украине», которую назвали в США. Как понимать Болсонару?
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США
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Дмитрий Бавырин
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Жаир Болсонару
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