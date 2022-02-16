Видео: Бразильский «тролль» в России

На переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прилетел его бразильский коллега Жаир Болсонару. И буквально с порога сообщил о «солидарности» с Москвой и о том, что своим визитом он «посылает сигнал всему миру». Дата визита, что интересно, совпала с датой «начала войны на Украине», которую назвали в США. Как понимать Болсонару?

Теги:

США

,

Украина

,

Бразилия

,

Латинская Америка

,

Россия

,

Дмитрий Бавырин

,

Жаир Болсонару