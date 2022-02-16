 

США пригрозили РФ «быстрым и жестким ответом» на признание ДНР и ЛНР

16.02.2022, 23:52, Новости дня
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Соединенные Штаты расценят поддержку президентом РФ Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения Минских соглашений и дадут «быстрый и жесткий ответ», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Поддержка этого [обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР] со стороны Кремля будет равносильна тому, как если бы российское правительство полностью отвергло свои собственные обязательства в рамках Минских соглашений», – приводит мнение пресс-секретарь Белого дома ТАСС.

По словам Псаки, такой шаг РФ означал бы «дальнейший подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины и серьезное нарушение международного права».

«Это потребует быстрого и жесткого ответа со стороны Соединенных Штатов в координации с нашими союзниками и партнерами», – сообщила представитель американского президента. «В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов действий. Я не буду их сейчас перечислять», – сказала Псаки в ответ на просьбу уточнить, как мог бы выглядеть ответ Вашингтона.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обратился в Совбез ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о признании независимости ДНР и ЛНР.

В среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты расценят поддержку президентом РФ Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР как отказ от выполнения Минских соглашений. В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями.

Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент РФ Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.



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