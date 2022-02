В Эстонии цветами украинского флага подсветили здание правительства, в Словакии – президентский дворец, в Грузии – телебашню

В Эстонии цветами флага Украины было подсвечено здание правительства страны, сообщила в Twitter премьер-министр страны Кая Каллас.

“Сегодня в Украине День единения. Никакое давление на Украину и ее народ не может подорвать силу их решимости отстаивать свою страну, суверенный выбор, демократию. Наша поддержка непоколебима, и наше сообщение ясно: мы поддерживаем Украину”, – написала политик.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца поблагодарила Эстонию за поддержку Украины и сообщила в Twitter, что 16 февраля здания правительства и МИД страны были подсвечены в цвета украинского флага.

В Словакии в цвета флага Украины подсветили президентский дворец, сообщила в Twitter президент страны Зузана Чапутова.

“В связи с тем, что Украина отмечает День единения, президентский дворец освещен сине-желтым светом в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но наше единство и решимость отстаивать демократию и свободу делают нас еще сильнее”, – написала она.

В Грузии по случаю Дня единства Украины подсветили в цвета государственного флага Украины тбилисскую телебашню, сообщила в Facebook телекомпания Formula.

В мэрии Тбилиси сообщили, что телебашню подсветили в цвета украинского флага в знак солидарности и поддержки народа Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

