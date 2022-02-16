 

Еще в 26 городах Латвии в знак солидарности с украинцами подняли флаги Украины

16.02.2022, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По состоянию на 16.00, 16 февраля украинский флаг был установлен в 27 латвийских городах, в частности в Риге, Адажи, Айзкраукле, Алуксне, Бауске, Валке, Валмиере, Вентспилсе, Гулбене, Добеле, Екабпилсе, Елгаве, Кулдиге, Ливаны, Лиепае, Марупе, Саулкрасты, Сигулде, Скрунде, Смилтене, Огре, Прейли, Ропажи, Тукумсе и Цесисе. 

https://www.facebook.com/UKRinLatvia/posts/1790691604463263

14 февраля у Рижской думы в знак поддержки суверенитета Украины и ее европейской интеграции был поднят украинский флаг, а вечером городская ратуша была освещена национальными цветами Украины. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Антон Геращенко: За третий раз нахождения за рулем в нетрезвом виде человека необходимо сажать

15.08 / “Становится жарко”. Дорофеева в коротком топе снялась вместе с Дантесом

22.12 / “Боже, какая красотень”, “Прекрасная девочка”. Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом

23.04 / Шевцова: Санкции Байдена против РФ выглядят отеческим шлепком. Он не пытается поставить Путина на колени

22.04 / Опубликованы характеристики смартфона Huawei Mate 50 Pro

03.12 / Названы побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

08.07 / Сотрудник оборонки в Перми частично оправдан по делу об утечке данных в США

04.07 / Украинка Надежда Киченок продолжает борьбу за два титула на Wimbledon, ее сестра Людмила – за один

23.09 / Лавров предупредил об отсутствии у РФ намерения вступать в НАТО

08.02 / Украина получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от коронавируса – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика