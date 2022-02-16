 

Путин хочет, чтобы Донбасс имел право вето на геополитический выбор Украины – экс-глава МИД Польши

16.02.2022, 22:54, Новости дня
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Об этом 16 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной возможному вторжению России в Украину, заявил Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Он хочет, чтобы Донбасс имел право вето на геополитический выбор Украины. То есть, он хочет, чтобы его люди имели в своих руках контроль над всей Украиной”, – подчеркнул Сикорский.

По его словам, ни одно правительство не согласится на это.

“Это значило бы, что Украина упустила возможность интегрироваться даже экономически с Европейским Союзом, не говоря уже о более амбициозных сценариях”, – сказал политик.

Сикорский добавил, что США донесли до РФ аргументы, которые “затруднили провокацию” и, возможно, предотвратили войну.

Бывший глава МИД Польши сказал, что некоторые европейские лидеры не понимают, с кем имеют дело в России, когда отказываются предоставлять Украине оборонное вооружение.

“Грубый язык твердых фактов доказал, какие могут быть последствия в Европе, если Украина не будет вооружена. Европа должна продолжать быть вместе. Она должна продолжать свою миссию”, – заявил Сикорский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней “особый статус” Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления “особого статуса” Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. “Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно”, – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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