В Германии назвали условие для постепенного снятия ограничений по COVID-19

Власти Германии договорились, что при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации с 20 марта в стране снимут основные ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщается в решении федерального и региональных правительств страны.

«На третьем этапе в качестве последнего шага с 20 марта должны быть отменены все жесткие ограничительные меры, если позволит ситуация в больницах. Также будет отменена необходимость дистанционной работы», – цитирует РИА «Новости» документ.

Первый этап предполагает отмену ограничений на количество участников частных встреч, при этом для непривитых такие ограничения сохранятся. Также на первом этапе отменят ограничения на посещение розничных магазинов, для допуска в них больше не будут проверять сертификаты, справки и тесты. Власти регионов сами определяют время начала снятия таких ограничений.

На втором этапе, с 4 марта, будут отменять такие ограничения, как, к примеру, запрет на танцевальные мероприятия. Их можно будет посещать привитым бустерной вакциной, тем, у кого не было бустерной прививки, должны будут предоставлять негативный тест.

Для гастрономии отменят правило предоставления свежего теста, привитые и переболевшие смогут ходить в заведения общепита, не сдавая тесты, как это делается в настоящее время.

Ранее правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.