Полиция, Кабмин, дети и взрослые, знаменитости и Бандерштат. На челендж в День единения откликнулись десятки тысяч людей. Обзор сетей
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В постах они ставят хештег #UAразом. В Facebook сообщений с таким хештегом уже более 25 тыс, в Instagram – более 10 тыс. Издание “ГОРДОН” приводит подборку постов.
Первыми были президент с супругой.
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Их примеру последовал премьер-министр Денис Шмыгаль…
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/493559269000852
… и члены правительства Украинаы.
https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/337225974991163/
https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/videos/636608500955428/
Укравтодор…
https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/videos/684829282540382/
и Нацполиция в разных регионах страны.
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/videos/488976519394519/
Черновцы.
https://www.facebook.com/CVoda/posts/318470350319762
Одесса.
https://www.facebook.com/SergeyGrinevetskyi/posts/418309320087662
https://www.facebook.com/SergeyGrinevetskyi/videos/1322923564840039/
Полтава.
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Кропивницкий.
https://www.facebook.com/nauklitcey/posts/1101012810472833
В челлендже приняли участие очень маленькие украинцы…
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***
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… и люди, которые помогают им появиться на свет.
https://www.facebook.com/100027299420751/videos/911249642921115/
Всемирно известные граждане Грузии – экс-президент Георгий Маргвелашвили, артисты Вахтанг Кикабидзе и Нино Катамадзе, – а также грузинские журналисты, сценаристы и другие.
https://www.facebook.com/TVFormula/videos/521421305978918/
Украинские знаменитости.
https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/492682345563227
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Школы, университеты, детсады и другие образовательные заведения…
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…и весь Бандерштат!
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Контекст:
16 февраля на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Он состоит из двух эфиров: утренний – с 8.00 до 10.00 и вечерний – с 19.00 до 22.00. Президент Украины Владимир Зеленский запустил с соцсетях челлендж, участники которого должны сделать фото или видео с флагом Украины и опубликовать их с хештегом #UAразом.
Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.
14 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня “сильно как никогда” и готово ответить на все возможные агрессивные действия.
Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. “В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство”, – сказал Зеленский.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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