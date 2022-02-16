 

Полиция, Кабмин, дети и взрослые, знаменитости и Бандерштат. На челендж в День единения откликнулись десятки тысяч людей. Обзор сетей

16.02.2022, 22:08, Новости дня
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В постах они ставят хештег #UAразом. В Facebook сообщений с таким хештегом уже более 25 тыс, в Instagram – более 10 тыс. Издание “ГОРДОН” приводит подборку постов. 

Первыми были президент с супругой. 

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Их примеру последовал премьер-министр Денис Шмыгаль…

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/493559269000852

… и члены правительства Украинаы.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/337225974991163/

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/videos/636608500955428/

Укравтодор…

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/videos/684829282540382/

и Нацполиция в разных регионах страны. 

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/videos/488976519394519/

Черновцы. 

https://www.facebook.com/CVoda/posts/318470350319762

Одесса. 

https://www.facebook.com/SergeyGrinevetskyi/posts/418309320087662

https://www.facebook.com/SergeyGrinevetskyi/videos/1322923564840039/

Полтава.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Roman Ivanovskyi (@romchiv)

Кропивницкий. 

https://www.facebook.com/nauklitcey/posts/1101012810472833

В челлендже приняли участие очень маленькие украинцы…

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Допис, поширений АНЯ РАПАЦЬКА (Шевчук) (@anya.rapatska)

***

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Допис, поширений Аліса | Працююча мама * (@alisaatanko)

… и люди, которые помогают им появиться на свет. 

https://www.facebook.com/100027299420751/videos/911249642921115/

Всемирно известные граждане Грузии – экс-президент Георгий Маргвелашвили, артисты Вахтанг Кикабидзе и Нино Катамадзе, – а также грузинские журналисты, сценаристы и другие. 

https://www.facebook.com/TVFormula/videos/521421305978918/

Украинские знаменитости. 

https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/492682345563227

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Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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Допис, поширений LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Школы, университеты, детсады и другие образовательные заведения…

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Допис, поширений ЗЗСО #3, м.Чернігів * (@school3_che)

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Допис, поширений Спеціальність Соціологія (@sociology_msu)

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Допис, поширений * Shakhtar Football School * (@shakhtar_school_vinnytsia)

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Допис, поширений Володимир Онищенко (@volodymyr_onyshchenko)

…и весь Бандерштат!

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Допис, поширений Бандерштат (@bandershtat)

Контекст:

16 февраля на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Он состоит из двух эфиров: утренний – с 8.00 до 10.00 и вечерний – с 19.00 до 22.00. Президент Украины Владимир Зеленский запустил с соцсетях челлендж, участники которого должны сделать фото или видео с флагом Украины и опубликовать их с хештегом #UAразом. 

Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.

14 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня “сильно как никогда” и готово ответить на все возможные агрессивные действия.

Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. “В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство”, – сказал Зеленский.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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