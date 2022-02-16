Мнение: В поисках четвертого бустера

Поспорил тут с одним комментатором, живущим в Швеции – он, демонстрируя свою независимость от мейнстрима (мейнстрима в Швеции), горько сетовал, что вот, мол, как мы в Швеции ошиблись, надо было всем носить маски и строго карать за их неношение, глядишь, смертей было бы у нас в Швеции меньше… ну и в конце не преминул похвастать, что они “все в семье привились по 3 раза, собираемся делать четвертый бустер”. Казалось бы – казус, “сумасшедший, что возьмешь” – как говорил Владимир Высоцкий.

Но я полез проверять, в итоге написал ему следующий коммент:

“Я по-быстрому составил табличку, по данным Института Хопкинса, сколько где умерло жителей по отношению к общей численности населения в данных странах. Получилось так:

Швеция 0,16%

Финляндия 0,04%

Россия 0,23%

США 0,28%

Италия 0,26%

Франция 0,20%

Канада 0,09%

Испания 0,20%

Как видим, никакой особой связи со степенью коронабесия. В Италии не только всех кололи под страхом потери работы, но и были гигантские штрафы (и их реально взимали!) за отказ от ношения масок или за “неправильное” ношение маски. Франция и Испания — тоже страны с буквально разгулом коронабесия, причем с самого начала, с весны 2020 года. И что мы видим? В них во всех смертность выше, чем в Швеции, причем хуже всего — именно в Италии. Более того — во всех трех ковид-смертность выше, чем в РФ.

А рекордсмен — США. Хотя и там тоже коронабесие было в полный рост — однако смертность выше в основном как раз в самых коронабесных штатах.

И вот Финляндия — да. Там, можно сказать, вообще никто не умер от ковида. Но они — феномен, который нуждается в отдельном изучении”.

В общем, “выиграл спор”. Но дело не в этом. Посмотрел на эту свою табличку в целом – и подумал: мама родная! Ведь все эти доли процента – это в самом деле “смертность от ковида”. Причем – за два года!! Что общего во всех этих обозначенных концентрациях?

Я скажу, что: это всё – за гранью человеческого восприятия. Кто сможет на вид или на вкус различить 0,20% чего-либо? А – отличить 0,16% (как в Швеции) от 0,23% (как в России)? НИКТО. Это всё – полные абстракции, ничтожно малые величины. Забавно, что те же самые люди, которые уссываются от гомеопатии (а-ха-ха, у гомеопатов лекарство в крайне низкой, неразличимой концентрации!) – с самым умным видом ко-видом кивают, когда им говорят, что “ковид чудовищная болезнь” и “она унесла очень много жизней!” Ну да, целых 0,2% от общей численности населения. “Кого ни хватишься, никого нет”.

Невероятно, конечно. Остается только снять шляпу: из-за такой фитюльки, такой микроскопической “беды” – поставили раком всю планету! И не просто поставили – а, по большому счету, до сих пор держат в этой неудобной позе.