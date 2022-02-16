Скандалы: Смольный пытается отстранить инвестора от реконструкции Апраксина двора

Подконтрольное Смольному ГКУ «Санкт-Петербурга» подало иск в суд на совладельца Апраксина двора — девелоперский концерн «Питер»

Согласно заявлению, учреждение планирует взыскать с предприятия порядка 254 млн рублей. Данная сумма – это пени по задолженности под 1825% годовых, выросшие с 40 тысяч рублей. По версии СМИ, таким образом власти города пытается заставить бизнес отказаться от своей доли в Апраксином дворе. Напомним, все началось четыре года назад, когда компания «ИСКАД», дочерняя структура концерна «Питер», заключила инвестиционное соглашение с городом на реконструкцию объекта, принадлежащего АО «Апраксин двор».

Благодаря данному проекту должны были появиться новые рабочие места и вырасти налоговое доходы Петербурга. Однако работы так и не стартовали, в чем, судя по всему, есть вина чиновников Смольного.

Дело в том, что 2020 году депутаты ЗакСа хотели внести корректировки в закон, чтобы передать помещения Апраксина двора инвестору не через торги, а напрямую. Но Беглов попросил отложить принятие поправок до тех пор, пока в них не будет прописано, что инвесторы гарантируют выполнение взятых на себя обязательств.

Летом прошлого года соглашение между Смольным и АО «Апраксин двор» истекло. Власти города хотели его пролонгировать, сотрудники УФАС потребовали провести торги, чтобы дать шанс другим компаниям. Тем временем компания «ИСКАД», чтобы наконец начать реализацию проекта, начала выкупать у других собственников здания на территории Апраксина двора.

Остановить этот процесс чиновники Смольного решили через суд. Изначально они пытались через суд арестовать активы концерна «Питер» в размере 250 млн рублей. Однако Арбитражный суд встал на сторону ответчика. Теперь власти Петербурга хотят «убрать предприятие с дороги» иском по взысканию многомиллионной неустойки.

Примечательно, что согласно гражданскому кодексу, неустойка должна быть соразмерной нарушенному обязательству. Наверняка, Беглов и его подчиненные прекрасно об этом осведомлены. Это лишь подтверждает версию СМИ, что иск – метод оказать давление на инвестора, заставив его отказаться от реконструкции Апраксина двора.