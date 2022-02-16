 

Мужчина сделал аквариум специально для своего кота и удивил весь интернет

16.02.2022, 21:50, Разное
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В мире еще один кот стал счастливей. Хозяева кота по имени Джаспер сделали любимцу неожиданный презент.

Они изменили аквариум таким образом, чтобы котейка мог с комфортом рассматривать плавающих в нем рыб.

Таким образом они создали аттракцион, который пришелся по душе коту. Это удивило зрителей, они восхитились таким поступком:

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Публикация от Melissa Krieger (@jasperthecatfish)

«Это восхитительно – котик останется доволен таким аттракционом»

«Очень правильный поступок, показывающий, насколько сильно хозяева любят своего питомца»

«У Джаспера появился свой собственный аквариум»

«Он будет счастлив наблюдать за своими любимыми рыбками»



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