 

Кулеба вновь потребовал объяснения от РФ за перемещения войск вблизи границ Украины

16.02.2022, 21:38, Новости дня
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Министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует в течение 48 часов организовать заседание Постоянного совета ОБСЕ с участием России.

Причиной стало якобы расположение российских войск возле границы, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, РФ должна ответить на «правомерное беспокойство государств-подписантов и использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения».

Позже Кулеба сообщил об обращении Киева с СБ ООН с предложением обсудить инициативу Госдумы о признании ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Кулеба пожаловался, что Москва не ответила на запрос Киева по Венскому документу. Тогда он тоже выдвигал требование созвать встречу с Россией и всеми государствами-участниками из-за перемещения войск РФ вдоль границы и по территории Крыма.

Россия отказалась принимать участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.



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