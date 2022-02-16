Киев обратился в Совбез ООН для обсуждения инициативы Госдумы по ДНР и ЛНР

Киев обратился в Совбез ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о признании ДНР и ЛНР, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», – написал Кулеба в Twitter.

Напомним, Госдума РФ 15 февраля проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В тот же день президент РФ Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Отметив, что россияне поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.