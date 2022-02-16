 

Африканские христиане решили стать послушниками в монастырях России

16.02.2022, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Некоторые африканские христиане захотели пройти послушание в монастырях России, после чего создадут монашеские общины у себя на родине, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на онлайн-конференции.

«Хорошие есть перспективы на монашеские общины, несколько человек уже изъявили желание пройти послушание, потрудиться в наших монастырях. Мы хотим и будем стремиться к тому, чтобы молодые люди приезжали к нам в монастыри, чтобы они соприкоснулись с нашими монашескими традициями и устоями под нашим контролем», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

По его словам, насельники через несколько лет вернутся в Африку и будут организовывать монашеские общины.

В 2019 году патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II признал так называемую православную церковь Украины. В РПЦ отмечали, что последствия этого решения могут затронуть верующих соотечественников в Африке, на канонической территории Александрийского патриархата.

Ранее более ста священников Александрийского патриархата перешли с приходами и паствой в РПЦ. Так они выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, признавшего неканоническую церковь Украины.

До этого РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.

Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / “Какой-то сюрреализм”. Вагнеровцы после возвращения в РФ рассказали о задержании в Беларуси

15.02 / Киев отказался выполнять минские соглашения «на условиях России»

03.10 / В Минске умер мужчина, вероятно, избитый в СИЗО

17.03 / Посла РФ в США вызвали в Москву для оценки отношений с Вашингтоном

22.06 / Президент Германии почтил память советских солдат

30.09 / ВАКС оставил экс-руководство АРМА под домашним арестом, НАБУ продолжает расследовать хищение $400 тыс. – СМИ

06.09 / Российский самолет МЧС прибыл в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи

14.10 / Сберабанк РФ займется созданием видеоигр

22.12 / Американский профессор заявила о расколе США

18.07 / Компания Lamborghini представит новую модель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика