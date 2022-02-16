Африканские христиане решили стать послушниками в монастырях России

Некоторые африканские христиане захотели пройти послушание в монастырях России, после чего создадут монашеские общины у себя на родине, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на онлайн-конференции.

«Хорошие есть перспективы на монашеские общины, несколько человек уже изъявили желание пройти послушание, потрудиться в наших монастырях. Мы хотим и будем стремиться к тому, чтобы молодые люди приезжали к нам в монастыри, чтобы они соприкоснулись с нашими монашескими традициями и устоями под нашим контролем», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

По его словам, насельники через несколько лет вернутся в Африку и будут организовывать монашеские общины.

В 2019 году патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II признал так называемую православную церковь Украины. В РПЦ отмечали, что последствия этого решения могут затронуть верующих соотечественников в Африке, на канонической территории Александрийского патриархата.

Ранее более ста священников Александрийского патриархата перешли с приходами и паствой в РПЦ. Так они выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, признавшего неканоническую церковь Украины.

До этого РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.

Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.