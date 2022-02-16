Мнение: Успешное лечение паралича, искусственный спинной мозг и издевательство над обезьянами

1. Учёные вылечили паралич у мышей. Экспериментаторы сначала повредили мышам позвоночники, а потом впрыснули им стволовые клетки. Мыши, которых начали лечить сразу же, исцелились полностью, а из мышей со старой травмой вылечить удалось 80%, что тоже очень неплохо. Теперь на очереди испытания на живых людях:

https://scientificrussia.ru/articles/sozdany-pervye-implantaty-celoveceskogo-spinnogo-mozga-dla-lecenia-paralica-2

Я не доктор, но мне кажется, что конкретно этот тип травм мы в итоге неизбежно научимся лечить — если не стволовыми клетками, то каким-нибудь другим путём. С технической точки зрения проблема представляет собой всего лишь перебитый кабель данных. А уж сращивать перебитые кабели — задача определённо решаемая.

2. Не нужно думать, будто от паралича пока лечат только мышей. Обнадёживающие успехи достигнуты и в опытах на людях. Искусственный спинной мозг – уже работающая штука, хотя сигналы пока что идут только в одном направлении:

https://smotrim.ru/article/2674470

Сразу две независимых команды учёных опубликовали результаты революционной работы по восстановлению двигательных функций людей с тяжёлыми травмами спинного мозга. Уже три человека, принявшие участие в клинических испытаниях нового имплантата, вновь обрели способность ходить.

…все трое смогли двигаться вскоре после установки шестисантиметрового имплантата и точной настройки его импульсов. Однако о возвращении чувствительности парализованных конечностей пока в исследовании речи не идёт.

3. Илон Маск тем временем продолжает разработку нейрошунта, импланта для прямого подключения компьютера к головному мозгу. Есть ли результат, пока не ясно, но вот в издевательствах над подопытными господина Маска уже упрекают:

https://www.ixbt.com/news/2022/02/14/kompaniju-neuralink-ilona-maska-obvinjajut-v-tom-chto-ona-podvergala-obezjan-chrezvychajnym-stradanijam.html

Пока компания Neuralink Илона Маска готовится начать эксперименты над людьми, её подвергли атаке зоозащитники. Причём не только словесной.

На Neuralink подали жалобу. Компания обвиняется в издевательствах над животными. Если точнее, истец утверждает, что Neuralink в течение многих лет в рамках ужасных экспериментов подвергала обезьян «чрезвычайным страданиям».

Группа по защите прав животных утверждает, что имеет на руках более 700 страниц внутренних документов компании, свидетельствующих о том, что обезьяны испытывали «чрезвычайные страдания в результате неадекватного ухода и внедрения высокоинвазивных экспериментальных имплантатов».

Записи касаются 23 обезьян, находившихся в лабораториях Neuralink с 2017 по 2020 год. В своей жалобе истец обвиняет Калифорнийский университет в Дэвисе и Neuralink в девяти нарушениях Закона о защите животных, включая нарушение положений о том, что исследователи обязаны минимизировать боль и стресс для животных, вести ежедневные наблюдения и предоставить животным лечащего ветеринара.

Также в проекте жалобы приведены примеры инцидентов, в которых, по мнению истца, обезьяны пострадали неоправданно. У одной обезьяны были задокументированы отсутствующие пальцы рук и ног, «возможно, из-за членовредительства или какой-либо другой неустановленной травмы».

Джереми Бекхэм, координатор по защите исследований, сказал, что из 23 обезьян семь выжили и были переведены в центр Neuralink в 2020 году, когда, по его словам, Neuralink разорвала отношения с Калифорнийским университетом в Дэвисе.