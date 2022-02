Ястремская обыграла Крейчикову и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае. Свитолина потерпела поражение

В первом сете Ястремская удачно играла на своих подачах и сделала один брейк, сет завершился со счетом 6:3. Во второй партии Ястремская могла выиграть с таким же счетом и закрыть матч, но Крейчикова сделала брейк, после чего взяла еще две подачи и обогнала украинку со счетом 6:5. Ястремской удалось сравнять счет и перевести игру на тайбрейк, где спортсменка из Украины “дожала” свою соперницу.

#DDFTennis

G. Muguruza 1.60 *

* *

D. Yastremska 3.75 *

1/2 *

Ostapenko 2.95 *

1/2 *

Étonné de la côte de l’ * qui a sorti un super 3eme set. Elle va faire mal à Kudermetova.

Yastremska et Ostapenko ont la puissance et l’agressivité pour faire la différence * pic.twitter.com/Rcx7QRQMFU

— WTAntho (@WTAntho) February 15, 2022

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила выступления на этом теннисном турнире. Во втором круге украинка проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии. В первом сете теннисистки играли на равных, но во время тай-брейка Тайхман одержала победу. Во второй партии Свитолина не изменила ход матча, выиграла два гейма и покинула турнир.

We give this rally a * too, [email protected] | #DDFTennis pic.twitter.com/IECdeNVEXb

— wta (@WTA) February 16, 2022

15 февраля покинула турнир WTA 500 в Дубае на старте соревнований украинская теннисистка Марта Костюк. В 1/16 финала украинка не справилась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, сообщала пресс-служба WTA. Контекст:

Теннисный чемпионат Дубая — профессиональный теннисный турнир, проводимый в Дубае (ОАЭ) на кортах Aviation Club Tennis Centre. В 2022 году он проходит с 14 по 20 февраля.

