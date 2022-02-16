Европарламент одобрил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Помощь будет выплачена двумя частями. Первый транш – половина кредита – будет выплачен немедленно при соблюдении определенных условий, отметили на сайте.

“Страна должна продемонстрировать прогресс в реализации макроэкономической программы, разработанной Международным валютным фондом. Депутаты Европарламента подчеркивают, что эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство закона и гарантии соблюдения прав человека также являются предварительными условиями для выплаты средств”, – подчеркнули в релизе.

За выделение помощи проголосовали 598 депутатов, 55 – против, 41 воздержался.

Решение должен утвердить Европейский совет, затем оно вступит в силу.

Выплата второго транша будет связана с “постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании”. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента 11 февраля.

“Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, скорее всего, будет сосредоточен на ограниченном числе осуществимых краткосрочных мер политики в наиболее неотложных приоритетных областях, таких как укрепление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство закона, а также энергетика”, – сообщили в ЕС.

Контекст:

Украина в 2014–2021 годах получила от ЕС €5,01 млрд кредитной помощи в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи, сообщал Минфин.

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, “чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса”. Первый транш в размере €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. 1 февраля это решение утвердила Еврокомиссия.

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