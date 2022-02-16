Зеленский: Мы не можем констатировать отвод войск РФ от украинских границ

“Ситуация контролируется нашими военными. Мы не видим сейчас изменений. Мы видим большое скопление войск, оно не меняется в последние недели. Мы видим те или иные небольшие ротации, я бы их сегодня не называл отводом войск со стороны РФ. Мы не можем это констатировать. Что это – ротации, отвод и возвращение назад – мы это видели и во время пика увеличения военных на границах и в прошлом году. Поэтому я бы не делал предварительных выводов. Как я и просил многие СМИ и внутри страны, и за границей – не делать таких громких мощных предварительных выводов о мощной эскалации 16 февраля. Радоваться рано, но происходит именно то, что мы видели с нашей разведкой, военными и подтверждается нашими профессиональными людьми, нашими глазами. это глаза, которым я как верховный главнокомандующий очень доверяю”, – сказал президент.

Он добавил, что скопление войск РФ у украинских границ по-прежнему наблюдается.

“Констатировать отвод будем, когда это произойдет, когда будет какой-то небольшой период уменьшения этих группировок военных и техники на участках границы”, – заявил Зеленский.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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